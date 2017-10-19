KTAMS, Sosyal Hizmetler Dairesi önünde açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Sosyal Hizmetler Dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin bir çalışanı hakkında Kamu-Sen tarafından bazı iddialarda bulunulduğunu belirterek bunu protesto eden KTAMS, ilgili iş yerindeki çalışanların ezici bir çoğunluğunun iddiaları, "gerçek dışı ve saptırma" olarak nitelediğini bildirdi.



KAPTAN



KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan yaptığı açıklamada, “Çamur at izi kalsın” şeklinde nitelediği suçlama ve iddiaların Kamu-Sen Başkanı Metin Atan tarafından ispatlanmasını istedi ve hukukun bunu gerekli kıldığını kaydetti.



Kaptan, iddiaları yapıp ardından bunu basın bildirisi şekline dönüştürüp, çalışanların motivasyon ve sorumluluk duygularına sekte vurulduğunu, bu iddiaların ispatını sadece KTAMS’ın değil çalışanların da talep ettiğini açıkladı.



“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan ve idarecilerden rahatsız olduklarını” belirten Kaptan, Sosyal Hizmetlerin bu ülkenin gözbebeği olduğunu ve sadece ülkeye hizmet etmeyi düşündüğünü aktardı.

Kaptan, konuşmasında, “Çalışanların huzurlarını bozmalarına izin vermeyeceğiz… Bu mücadelemiz sürecektir… Çamur sahibine aittir ve kendi yüreğidir” ifadelerini kullandı. Kaptan, çalışana sahip çıkan Sosyal Hizmetler Dairesi personelini de kutladı.



YİĞİT



Hazırlanan basın açıklamasını KTAMS Yönetim Kurulu Üyesi Serman Yiğit okudu.



Açıklamada, “İddiaları yapan kişi, Dairedeki huzur ortamını bozmaya yönelik girişimde bulunmasına karşın, çalışanların birlik ve bütünlüğünün daha da pekiştiğini belirtmek isteriz. Bakan ve Daire müdürünü hizipleşmeye yol açan kişilere prim vermemeye davet eder, eforlarını kamu hizmetinde verimliliğe ve vatandaş odaklı çalışmaya yönelik harcamalarını salık veririz” ifadeleri kullanıldı.