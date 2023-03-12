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KTMMOB heyeti LTB'yi ziyaret etti

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KTMMOB heyeti LTB'yi ziyaret etti
KTMMOB heyeti LTB'yi ziyaret etti

Türkiye’de yaşanan 6 Şubat felaketi ile deprem ve yapı stoku, konusu ülkemizde de gündemin birinci sırasına otururken Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Yasası’nda değişiklik önerisi, İmar Yasası’nda değişiklik önerisi ile yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgilendirme konularında oluşan bir heyet, belediyelerin yetkilileri ile görüşmeler yaparak bilgilendirmelerde bulunuyor.  

Bu bağlamda KTMMOB heyeti 6 Mart 2023 Pazartesi günü Lefkoşa Türk Belediyesi’ni (LTB) ziyaret etti. Ziyarette Genel Başkan Tunç Adanır başkanlığındaki KTMMOB heyetinde, Genel Sekreter Nazife Yılmaz, Birlik’e bağlı İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner, Mimarlar Odası Başkanı Kozan Uzunoğlu ile Elektrik Mühendisleri Odası Müdürü Mustafa Özmert ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile belediye yetkilileri katılım gösterdi.  

Toplantıda Belediyeler Değişiklik Yasası 17. Madde, 6. Fıkrası değişikliği kapsamında Başkent Lefkoşa’da yapılan inşaatların denetlenmesi konusunda 2016 yılından itibaren uygulama yapan tek belediye olması nedeniyle teşekkür edilerek, bundan sonraki sürecin geliştirilerek daha iyi kalite ve standartlarda yapıların üretilmesi konusunda ve deprem ile ilgili yapılacak uygulamalar hakkında görüşme yapılıp, bilgi alışverişinde bulunuldu.  

 

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