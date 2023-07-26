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KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi

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KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi
KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi

 

KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi

KTOEÖS Başkanı Eylem, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin grev haklarını çaldığını iddia etti

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