KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi
KTOEÖS Başkanı Eylem, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin grev haklarını çaldığını iddia etti
KTOEÖS, Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı, maaş kesintilerini eleştirdi
KTOEÖS Başkanı Eylem, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenin grev haklarını çaldığını iddia etti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.