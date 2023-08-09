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KTSYD Kupası için M. Karşıyaka ile Yeniboğaziçi karşı karşıya gelecek

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 2022 – 2023 futbol sezonu öncesi KTSYD Kupası’nın Süper Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi takımları arasında oynanmasını kararlaştırdı.
KTSYD Kupası için M. Karşıyaka ile Yeniboğaziçi karşı karşıya gelecek

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Yönetim Kurulu, 2022 – 2023 futbol sezonu öncesi KTSYD Kupası’nın Süper Lig ekiplerinden Miracle Karşıyaka ile Yeniboğaziçi takımları arasında oynanmasını kararlaştırdı.

 

FİNAL 9 EYLÜL’DE ATATÜRK STADI’NDA

1985 yılından bu yana oynanan, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle oynanmayan KTSYD Kupası’nın bu yıl 36’ncısının 9 Eylül 2023 Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanacak.

Kupa finali saat 19.00’da başlayacak olup organizasyon ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

Geleneksel olarak düzenlenen ve futbolda yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav olarak nitelendirilen KTSYD Kupası’nı son olarak geçtiğimiz yıl Merit Alsancak Yeşilova’yı 4-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik kazanmıştı. 

 

36’NCI KUPA SAHİBİNİ BULACAK

 

KTSYD tarafından 1985 yılından bu yana düzenlenmeye başlayan, 1995, 1997 ve 1999 yıllarında bölgelerde de organize edilen kupa karşılaşması, 1990 ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 2000 yılında düzenlenememişti. 

 

KTSYD Kupası’nı bugüne kadar kazanan ekipler şöyle:

 

1985: Küçük Kaymaklı

1986 Baf Ülkü Yurdu

1987: Baf Ülkü Yurdu

1988: Baf Ülkü Yurdu

1989: Doğan Türk Birliği

1991: Baf Ülkü Yurdu

1992: Doğan Türk Birliği

1993: Gönyeli

1994: Yalova

1995: Çetinkaya, Gençler Birliği, Baf Ülkü Yurdu

1996: Gönyeli

1997: Lefke, Yenicami, Akıncılar

1998: Mağusa Türk Gücü

1999: Gönyeli, Dumlupınar, Türk Ocağı, Binatlı

2000: Esentepe

2001: Yenicami, Çanakkale

2002: Baf Ülkü Yurdu

2003: Türk Ocağı

2004: Küçük Kaymaklı

2005: Yenicami

2007: Küçük Kaymaklı

2008: Gönyeli

2009: Doğan Türk Birliği

2010: Doğan Türk Birliği

2011: Yenicami

2012: Küçük Kaymaklı

2013: Yenicami

2014: Küçük Kaymaklı

2015: Doğan Türk Birliği

2016: Binatlı

2017: Küçük Kaymaklı

2018: Mağusa Türk Gücü

2019: Çetinkaya

2021: Yonpaş Dumlupınar

2022:Miracle Değirmenlik

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