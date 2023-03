KTTO, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay'ı Ziyaret Etti

KTTO, GAZİMAĞUSA BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN ULUÇAY’I ZİYARET ETTİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz bugün beraberinde heyetle Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’a ziyarette bulunarak Türkiye’de meydana gelen depremden dolayı yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziyelerini sundu.

KTTO ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantıda Gazimağusa ve kentin ekonomisinin canlandırılmasına yönelik ileriye dönük projeler konuşuldu, KTTO ve Gazimağusa Belediyesi’nin her daim iş birliği içerisinde olduğu ifade edildi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Göreve ilk geldiği günden itibaren, sıkı bir mali disiplin içerisinde ilerlendiğini ifade eden Başkan Uluçay, belediyede her kuruşun yerine gitmesi konusundaki kararlılıkla ilerlendiğini belirtti. Önceliğin mali disiplin ile belediyenin mali yapısının denetlenmesi olduğunu kaydeden Uluçay, belediye yapısı ile birlikte kentin de ekonomik yönden kalkınmasının önemine vurgu yaptı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz de konuşmasında, Türkiye’de yaşanan can kayıplarıyla ilgili taziyelerini sunarak Gazimağusa’nın acısını paylaştıklarını ifade etti. KTTO ilk günden itibaren hem Türkiye’de hem de ülkemiz de Şampiyon Melekler’in adının yaşatılması için yürütülen çalışmalara destek olduğunu belirten Deniz, İskenderun’da bin konutluk köy kurma projesi çalışmalarında yer aldıklarını kaydetti. Bu kapsamda Gazimağusa’da da yürütülecek çalışmalarda KTTO olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirten Deniz, esas olanın gönüllülük olduğunu vurguladı. “Sevdamız memleket sevgisidir” diyen Deniz, ülkenin her kentinin olduğu gibi Gazimağusa’nın da bu açıdan önemli olduğunu ifade etti.