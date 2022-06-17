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Kumarhanede Sahte Para

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Kumarhanede Sahte Para

17.06.2022 tarihinde, 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, S.Z.(E-36) ve K.M.(E-37)’nin tasarruflarında bulundurdukları sahte olduğuna inanılan 100’lük banknotlardan oluşan 51 adet (Toplam 5100 ABD Doları) ABD dolarının, 400 dolarını konu işletmeye verip tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

Ele Geçirilen Banknotların Seri Numaraları;
1 adet MB98802057F, 1 adet MB98803233F, 1 adet MB98803460F,3 adet LB64701278G,
4 adet MB64700464F, 4 adet MB98702379F, 3 adet MB64700478F, 4 adet MB64700460F,
4 adet MB98702375F, 1 adet MB98802467F, 2 adet MB98803467F, 1 adet LB64701261G,
3 adet MB98703635F, 1 adet MB98803483F, 1 adet MB98802463F, 1 adet MB98803497F,
1 adet MB98802050F, 1 adet MB98803463F, 1 adet MB98803430F, 1 adet MB98803477F,
1 adet LB64701274G, 1 adet MB98702389F, 1 adet MB98702359F, 1 adet MB98700097F,
2 adet MB98803443F, 2 adet MB98702371F, 2 adet MB98803433F, 2 adet MB98703639
Söz konusu paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde
belirtilen seri numaraları ile başlayan “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar,
döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi
yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, ayrıca şüpheli gördükleri kişileri en yakın
polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

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