“Küresel ekonominin toparlanması için 27 trilyon dolara ihtiyaç olabilir”

Starbucks ve Alibaba gibi şirketlerin en büyük yatırımcıları arasında yer alan Avustralyalı Magellan Financial Group, koronavirüs sonrası küresel ekonomin toparlanması için küresel gayrisafi hasılanın yüzde 30’una ihtiyaç duyulacağını açıkladı

Tüm dünyada yaklaşık 220 bin insana bulaşan ve 8 bin 800’den fazla insanın yaşamına mâl olan koronavirüs, karantinalar, olağanüstü hâller ve şirket kapatmalarla ekonomide açılan yarayı da giderek derinleştiriyor.

Yıl başında açıkladığı yüzde 3,2’lik küresel büyüme tahminini yüzde 0,8’e çeken Alman Deutsche Bank’tan sonra yeni bir açıklama Avustralya’nın en büyük fon yönetim şirketi Magellan Financial Group’tan geldi.

Şirketin son tahminlerine göre gezegenin mâli yıkımını karşılamak için küresel gayrisafi hasılanın yaklaşık yüzde 20 ila 30’una ihtiyaç var.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekim ayında yayınladığı son “Küresesl Görünüm Raporu”na göre toplam gayrisafi hasıla 90,5 trilyon dolar seviyesinde. Bunun yüzde 30’u 27 trilyon doların biraz üzerine çıkıyor.

Magellan Financial Group Yönetim Kurulu Başkanı Hamish Douglass “Hükümetlerin ve merkez bankalarının mâli ve parasal yanıtlarının ne boyutta ve ne kadar etkili olacağı ile ilgili belirsizlik olduğundan biz de sonucun nereye varacağı ile ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz” dedi.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin “yeterli güç” gösteremeyebileceğini aktaran Douglass, ABD, Çin, Japonya ve Almanya gibi ülkelerinin daha güçlü duruş sergileyebileceğini ifade etti.

Magellan Financial Group, elinde tuttuğu 7,1 milyar dolarlık küresel sermaye fonu ile rakiplerinin yüzde 95’inin önünde.

Starbucks’ın dördüncü büyük yatırımcısı şirket, Alibaba’nın da 20 büyük yatırımcısından biri.