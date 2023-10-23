Kutay’dan Şenkul’a tepki

Girne Ulusal Birlik Partisi İlçe Başkanı Bülent Kutay Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un Hirondelle meydanının adını Rauf Raif Denktaş Meydanı olarak değiştirmesini şahsına mal etmesini eleştirdi.

Kutay, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü döneminde, o dönemde seçilmiş UBP belediye meclis üyelerinin gayretleri sonucunda 14 Haziran 2022 yılında Belediye Meclisinin toplanarak Hirondelle çemberi veya meydanı olarak bilinen bölgenin adını Rauf Raif Denktaş Meydanı olarak değiştirme kararı aldıklarını belirtti.

Kutay, sanki de ilk kez duyulmuş veya ilk kez böyle bir karar Belediye Başkanı Murat Şenkul tarafından alınmışçasına açıklama yapmasını şaşkınlıkla izlediklerine değinerek, buranın adı 14 Haziran 2022 yılında tüm belediye meclis üyelerinin ortak kararıyla alınarak, karar defterine yazılmış olduğunu fakat belediye seçimlerinin yaşanmasından ötürü uygulanmasının ertelendiğini hatırlattı.

Kutay, sırf kahraman ilan edilmek istercesine meydanın adını değiştirdiğini duyuran ve bunu şahsına mal eden Belediye başkanını konunun hassasiyeti sebebi ile yeniden açıklama yapmaya davet ettiğini duyurdu.