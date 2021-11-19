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Kuvvetli Yağış Uyarısı

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Kuvvetli Yağış Uyarısı
Kuvvetli Yağış Uyarısı

 Meteoroloji Dairesi, pazar gece yarısına kadar devam etmesi öngörülen yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgede etkili olan alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleriyle serin ve nemli hava kütlesine bağlı olarak yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.

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