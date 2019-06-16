Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa deri sırtlı deniz kaplumbağası gözlendi! (VİDEO HABER)

15.6.2019 tarihinde Dipkarpaz’ın kuzeyinde Ronnas açıklarında Lokman Kahveci’nin ağlarına yanlışlıkla bir deri sırtlı deniz kaplumbağası yakalandı.

Dünyanın en büyük kaplumbağası olan bu türün Kuzey Kıbrıs’taki ilk kaydı.

Yaklaşık 750kg ve 2m’den uzun olduğu gözlemlendi. Takıldığı ağlar çok hafif olduğu için bu koca dev ağları yırtmayı başarmış ve balıkçıların yardımı ile diğer iplerden de kurtularak yara almadan denize salınmıştır.