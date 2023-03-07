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Kuzey Kore: Füzelerimizin düşürülmesini açık bir savaş ilanı sayarız

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Kuzey Kore, Pasifik Okyanusu’nda yaptığı denemelerde atılan füzelerinin düşürülmesini “açık bir savaş ilanı” olarak değerlendireceği uyarısında bulundu.
Kuzey Kore: Füzelerimizin düşürülmesini açık bir savaş ilanı sayarız

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un yönetimde önemli söz hakkına sahip kız kardeşi Kim Yo Jong, ülkesi adına yaptığı yazılı açıklamada, “Stratejik silah denemelerimize müdahale gibi yorumlanacak askeri bir müdahalenin gerçekleşmesi durumunda, Kuzey Kore bunu kendine karşı açık bir savaş ilanı olarak kabul edecek.” ifadesini kullandı.

Bu açıklama Kuzey Kore’yi tehdit olarak gören Güney Kore ve ABD’nin ortak hava tatbikatı düzenlemesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Kendi yaptığı denemelerin “savunma amaçlı” olduğunu iddia eden Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin düzenlediği ortak tatbikatı kendisine yönelik “işgal denemesi” olarak değerlendiriyor.

Bu arada Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı ayrı bir açıklamada ABD’yi "kasıtlı olarak" gerilimi tırmandırmakla suçladı.

Açıklamada, "Son düzenlenen ortak hava tatbikatı ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı nükleer silah kullanma planının gerçek bir savaş düzeyinde ilerlediğini açıkça gösteriyor." denildi.

Güney Kore ve ABD ortak hava tatbikatı düzenledi

Güney Kore Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin "olası tehditlerine karşı" ABD ile ortak hava tatbikatı düzenlediklerini bildirmişti.

Bu açıklamada, Sarı Deniz'de yapılan tatbikata Güney Kore'nin “F-15K” ve “KF-16” tipi savaş uçaklarının yanı sıra bombardıman uçağını seferber ettiği, ABD'nin de tatbikata “B-52H” tipi uçakla katıldığı belirtilmişti.

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