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Kuzey Kore: Hipersonik füze fırlattık

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Kuzey Kore dün fırlattığı ve tepkilere yol açan füzesinin yine bir hipersonik füze olduğunu açıklarken, resmi haber ajansı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini bizzat izlediğini gösteren fotoğrafları yayınladı.
Kuzey Kore: Hipersonik füze fırlattık

Kuzey Kore dün fırlattığı ve tepkilere yol açan füzesinin yine bir hipersonik füze olduğunu açıklarken, resmi haber ajansı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un füze denemesini bizzat izlediğini gösteren fotoğrafları yayınladı.

Kuzey Kore'nin bir hafta içindeki ikinci füze denemesi, başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası toplumda tepki çekmişti. Japonya denemeyi kınadığını duyurmuş, ABD bölgede bazı uçuşları durdurmuştu.

Bunun bir balistik füze denemesi olabileceğine dair endişeler dile getirilirken Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, “yüksek manevra yeteneğine sahip hipersonik füzenin 1000 kilometre mesafedeki hedefe başarıyla fırlatıldığını” duyurdu.

KCNA, Kuzey Kore lideri Kim'in füzenin fırlatılma anını dürbünle izlediğini ve askeri yetkililerle konuştuğunu gösteren fotoğrafları da yayınladı.

Kuzey Kore lideri Kim, füze denemesi sonrası yetkililerle görüştü.

‘GEÇEN HAFTAKİ FÜZEDEN DAHA GELİŞMİŞ’

Güney Koreli askeri yetkililer, bunun geçen hafta fırlatılan hipersonik füzeden daha gelişmiş olduğunu ve Kuzey Kore'nin bu alandaki ilerlemesine işaret ettiğini belirtti.

Kuzey Kore, eylül ayında ve geçen hafta da hipersonk füze denemesi yapmıştı. Bugüne kadar Rusya, ABD ve Çin gibi ülkeler de hipersonik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Kuzey Kore'nin Kim Jong-un'un iktidara geldiği son 10 yılda birçok füze denemesi yapması endişelere yol açıyor.

Kim, geçen hafta orduyu genişletme ve askeri kapasiteyi artırma sözü vermişti.

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