  • BIST 105.096
  • Altın 377,465
  • Dolar 6,8124
  • Euro 7,5253
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu

» »
Kuzey Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs (Covid-19) karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıkladı.
Kuzey Kore, koronavirüs salgını sırasında ülkeden kaçmaya çalışan bir çifti idam ettiğini duyurdu

Uluslararası yayın kuruluşu Radio Free Asia'da (RFA) yer alan habere göre, ülkedeki kaynaklar, Kuzey Kore yetkililerinin bu ayın başlarında bir erkek ve eşini ulusal koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini bildirdi.

Çin'e yakın Ryanggang bölgesinden olan çift, Ocak ayından bu yana kapalı olan sınırdan kadının genç yeğeniyle birlikte kaçmaya çalışırken yakalandı.

Çift, hiçbir duruşma yapılmadan infaz ekibi tarafından idam edilirken, kadının yeğeni ise reşit olmadığı için idamdan kurtulduğu ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda'da Kaybolan Yürüyüşçüler 18 Gün Sonra Bulundu27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:07
  • Rusya Devlet Başkanı Putin: Covid-19 zirve noktasını geçti, askeri tören 24 Haziran'da26 Mayıs 2020 Salı 18:09
  • Japonya'dan dev turizm hamlesi: Turistler yüzde elli daha az ödeyecek26 Mayıs 2020 Salı 17:42
  • ‘Kumarhaneler Kralı’ 98 yaşında öldü.17 çocuğunun olduğu tahmin ediliyor26 Mayıs 2020 Salı 16:09
  • Hong Kong'un lideri Çin'in "ulusal güvenlik yasasını" savundu26 Mayıs 2020 Salı 11:43
  • Covid-19 vaka sayısında dünyada üçüncü olan Rusya'da ölüm oranı neden düşük?26 Mayıs 2020 Salı 01:25
  • Ay'a insan göndermeye hazırlanan Çin, temmuzda Mars yüzeyine sonda gönderiyor26 Mayıs 2020 Salı 01:16
  • Pakistan’da işkence gören fil 35 yıl sonra esaretten kurtuldu25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:51
  • Hindistan’da çekirge istilası25 Mayıs 2020 Pazartesi 16:50
  • Japon firma 'düğmeye basma çubuğu' üretti25 Mayıs 2020 Pazartesi 12:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti