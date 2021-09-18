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Kuzey Kore uranyum zenginleştirme tesisini genişletiyor

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Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin ana Yongbyon nükleer kompleksindeki bir uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteriyor.
Kuzey Kore uranyum zenginleştirme tesisini genişletiyor

Son uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin ana Yongbyon nükleer kompleksindeki bir uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteriyor.

Kuzey Kore’nin ABD ile uzun süredir devam eden nükleer silahsızlanma diplomasisinin ortasında bu ay içinde yaptığı füze denemeleriyle yükselen tansiyon, uydu fotoğrafları ile perçinlendi. 

Ülkenin nükleer silahlar için uranyum ürettiği tesisin uydu görüntülerinde, tesisin kapasitesini yüzde 25 artırdığı belirlendi.

Kuzey Kore, geçtiğimiz günlerde Japonya'nın çoğunu vurabilecek uzun menzilli bir seyir füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuştu.

Uzmanlara göre Kuzey Kore, bir zamanlar atıl durumda olan bu tesiste üretimi, yakın gelecekte önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde profesör olan Jeffrey Lewis ve iki silah uzmanı "Zenginleştirme tesisinin genişletilmesi muhtemelen Kuzey Kore'nin Yongbyon sahasındaki silah sınıfı uranyum üretimini yüzde 25'e kadar artırmayı planladığını gösteriyor" dedi.

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