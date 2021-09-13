Kuzey Kore’den korkutan deneme: Uzun menzilli füze başarıya ulaştı

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, yeni geliştirilen uzun menzilli seyir füzesi denemesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ABD, Japonya ve Güney Kore’den heyetlerin Kuzey Kore sorununu ele alacakları kritik toplantı öncesinde paylaşılan fotoğraf ve yapılan açıklamalar uluslararası kamuoyunda buz etkisi yarattı.

KCNA’da yayınlanan haberde, “Bu füzeler stratejik olarak çok büyük öneme sahip ve 1500 kilometre gidip hedeflerini vurarak karasularımıza düştü. Deneme atışları cumartesi ve pazar günü yapıldı” denildi.

“BİR İLK OLABİLİR”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları uyarınca yasaklı olmayan seyir füzeleri daha önce dünya liderleri arasında endişe yaratmazken, Reuters’a konuşan uzmanlar, “Bu füze Kuzey Kore’nin stratejik bir rolü olan ilk seyir füzesi olabilir. Bu nükleer kapasiteli bir sistemi gizlemek için geliştirilmiş olabilir” yorumunu yaptı.

Öte yandan Kuzey Kore’nin seyir füzesine savaş başlığı yerleştirip yerleştirmediğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu yılın başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, hedeflerinin ufak bombalar geliştirmek olduğunu duyurmuştu.

Güney Kore, son dönemde Kuzey Kore’nin testleri ile ilgili bir bilgi almadıklarını ve radarda tespit etmediklerini açıklarken, ABD ile detaylı bir analiz yapılacağı vurgulandı.

Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik Komutanlığı (INDOPACOM) yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore’nin askeri programını geliştirmeye odaklanması komşularını ve uluslararası kamuoyunu tehdit ediyor” açıklamasını yaptı.

En son Mart ayında kısa mesafeli balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore yönetimi, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden saatler sonra da benzer bir füze denemesi yapmıştı.

Kuzey Kore’nin füzeleri ile ilgili bazı uzmanlar, “Seyir füzeleri ve kısa mesafeli balistik füzeler ya geleneksel ya da nükleer bombalarla donanımlı olabilir. Dolayısıyla bir çatışma sırasında füzenin hangisini taşıdığını bilmek çok zor olabilir” yorumunu yaptı.