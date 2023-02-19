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Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japon kara sularına düştü

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Japonya ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.
Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füze Japon kara sularına düştü

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Kuzey Kore yerel saatle 17.20 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlattı.

Japon kara sularına düştüğü tahmin edilen ve havada 66 dakika kalan balistik füzenin, 900 kilometre seyrettiği ve 5 bin 700 kilometre irtifaya ulaşabildiği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, füzenin, kuzeydeki Hokkaido'nun batısına ve Japon ulusal kara suları içerisine düştüğü öngürüsünde bulunduklarını söyledi.

Japon hükümet sözcüsü Hirokazu Matsuno ise Japonya'nın Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içine düştüğü anlaşılan balistik füzenin "ICBM sınıfı" kıtalararası bir füze olduğunu söyledi.

Kabine Ofisi, ilgili bakanlık ve kuruluş temsilcileriyle, acil durum ekibi kurulduğunu ve olası hasar tespitinin araştırıldığını belirtti.

Japonya Savunma Bakan Yardımcısı İno Toşiro, basına yaptığı açıklamada, ABD ile yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyledi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden uzun menzilli balistik füze fırlatıldığını teyit etti.

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, "Ordumuz, ABD ile yakın işbirliği halinde tam hazırlık durumunu korumaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Denemenin, dün Güney Kore'nin gelecek hafta içinde ABD ile ortak tatbikat düzenleyeceği planını, duyurmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

2022'de 37 denemede çeşitli tip ve menzillerde yaklaşık 90 füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu denemesi, 2023 başından bu yana ikinci olarak kayda geçti.

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