  • BIST 108.786
  • Altın 272,966
  • Dolar 5,8068
  • Euro 6,4287
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli oldu!

»
Netflix'in sevilen dizisi La Casa de Papel'in 4. sezonu 3 Nisan 2020'de yayınlanacak.
La Casa de Papel yeni sezon tarihi belli oldu!

Netflix’in sevilen dizisi La Casa de Papel 4. Sezon ile geri dönüyor.

Netflix'ten yapılan açıklamaya göre La Casa de Papel'in 4. kısmı 3 Nisan 2020'de yayınlanacak. Dizi tüm Netflix dizileri gibi 4. sezonda bir anda tüm bölümleri ile seyircinin karşısına çıkacak. Son sezon olacağı tahmin edilern sezonun yine 9 bölümden oluşması bekleniyor.

Dizinin başrollerinde; Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Profesör), Jaime Lorente (Denver), Miguel Herrán (Rio), Darko Peric (Helsinki), Alba Flores (Nairobi), Esther Acebo (Estocolmo), Itziar Ituño (Raquel Murillo), Enrique Arce (Arturo), Kiti Mánver (Mariví), Juan Fernández (Coronel Prieto) & Mario de la Rosa (Suarez) yer alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • XXIX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi 13 Aralık Cuma günü açılıyor04 Aralık 2019 Çarşamba 15:05
  • Mehmetçik Belediyesi ''Balalan’da Toprak Ana Günü'' Düzenliyor02 Aralık 2019 Pazartesi 15:50
  • Çökme Tehlikesi Var Girne'de sahnelendi29 Kasım 2019 Cuma 16:23
  • ‘Dışarısı İçeriden Karanlık’ isimli oyun yarın sahneliyor28 Kasım 2019 Perşembe 13:04
  • Çatalköy Belediye Tiyatrosu Ekibi “Çökme Tehlikesi Var” adlı ikinci oyunla girne turnesine devam ediyor26 Kasım 2019 Salı 10:56
  • Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde en iyi erkek oyuncu seçildi26 Kasım 2019 Salı 10:17
  • Alev Erlat Akacan’nın resim sergisi yarın açılıyor25 Kasım 2019 Pazartesi 11:54
  • Kıbrıslı Sevcan yaşadıkları ve performansı ile O Ses Türkiye'yi etkiledi19 Kasım 2019 Salı 14:33
  • Mendil” isimli belgesel, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde gösterilecek17 Kasım 2019 Pazar 16:08
  • LBO “Sonbahar Konseri” ile sezona devam etti07 Kasım 2019 Perşembe 15:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti