  • BIST 1.544
  • Altın 421,597
  • Dolar 7,6455
  • Euro 9,0948
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Zeliha Özay, “Diyabet Hastalarında Egzersiz” konusunu ele aldı

» »
Diyabet hastaları için en uygun aerobik egzersiz, yürüyüştür
LAÜ Akademisyeni Yrd. Doç. Dr. Zeliha Özay, “Diyabet Hastalarında Egzersiz” konusunu ele aldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zeliha Özay, “Diyabet Hastalarında Egzersiz” konusu üzerine bilgilendirmelerde bulundu.

   “Diabetes Mellitus(DM), dünyada çok sık görülen ve ciddi komplikasyonları olan bir sağlık sorunudur. DM insülin eksikliği ya da insülinin etkisindeki defisitler nedeniyle vücudun karbonhidrat, yağ ve proteinlerden yararlanamadığı ve sürekli tedavi gerektiren kronik bir hastalıktır” diyen Özay, diyabetin tedavisinde ilaç tedavisi ile birlikte beslenme ve egzersiz tedavisinin de önemli bir yer tuttuğuna dikkat çekti. Özay,  “Özellikle tip 2 DM hastalarında fiziksel aktivitenin arttırılması ve düzenli egzersiz yapılması, glikozun hücreler tarafından kullanılmasını hızlandırır ve kan şeker düzeyini düşürücü bir etki yapar” diyerek, düzenli egzersizin ayrıca, kilo kontrolünü, kasların kuvvetlenmesini ve kan yağları düzeyinin normal sınırlarda olmasını sağladığını ve ayrıca kalp damar sistemini de olumlu etkileyerek hipertansiyon, kalp krizi, bacaklarda dolaşım bozukluğu gibi kalp damar hastalıklarını da azalttığını belirtti.

Diyabet hastaları haftada en az 3 gün yürüyüş yapmalı

  Özay açıklamasının devamında “Diyabet hastaları için en uygun aerobik egzersiz, yürüyüştür. Fakat bu yürüyüş vitrin seyreder tarzda yavaş değil, kalbin atım hızını arttıracak şekilde ritmik ve uygun hızda olmalıdır.  Süre 20 dakika ile başlayıp bir saate kadar  uzatılmalı,  haftada en az 3 gün yapılmalıdır. Egzersiz yoğunluğu maksimum kalp hızının %50-%75’i şiddetinde olmalıdır. Doğru tempoda egzersiz yapan birey nefes nefese kalmadan konuşabilmeli ancak solunum temposu şarkı söylemeye yetmemelidir. Ayrıca haftada iki gün  serbest ağırlıklar, elastik bantlar ile dirençli egzersizlerde programa eklenip kişinin kas kuvveti korunmalı veya arttırılmalıdır” diyerek, aerobik egzersizlerden önce ve sonra germe egzersizleri ile kasların elastikiyetinin korunması gerektiğine ve tüm bu egzersiz programı için bir fizyoterapiste danışılmasını belirtti.

 

   Diyabetli bireyler egzersize başlamadan önce glikoz düzeyine bakmalı

   Diyabetli bireyin egzersiz sırasında dikkat etmesi gereken bir takım kurallar olduğunu söyleyen Özay sözlerine şöyle devam etti; “Egzersize başlamadan önce glikoz düzeyine bakılmalı ve 100-250 mg/dl aralığında olması sağlanmalıdır. Egzersizden iki saat önce diyetisyeninizin önerdiği glisemik indeksi düşük karbonhidrat alınmalıdır. Dehidratasyonu önlemek için egzersiz sırasında sıvı alımına dikkat edilmelidir. Geç başlangıçlı hipoglisemi riskinden korunmak için egzersiz sonrası karaciğer ve glikojen depoları ilk birkaç saat içinde doldurulmalıdır. Eğer egzersiz sırasında terleme, baş dönmesi, çarpıntı, halsizlik belirtileri varsa hipoglisemiden şüphelenerek egzersize ara verilmeli ve diyetisyeninizin önerdiği miktarda karbonhidrat alınmalıdır. Sıcakta egzersiz yapmaktan kaçınmalı ve tek başına egzersiz tercih edilmemelidir.”

  Özay son olarak “Tüm bunlara dikkat edilerek yapılan egzersiz, diyabetli bireylerin yaşam kalitesini  arttıracak ve diyabetin neden olduğu komplikasyonlardan bireyi koruyacaktır. Bu nedenle egzersiz diyabetli hastaların tedavisinde mutlaka yer almalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Alptuğ “Hareketsizlik ve Teknolojik Cihaz Kullanımı” konusunu ele aldı25 Şubat 2021 Perşembe 16:09
  • LAÜ Akademisyeni Direktör, kapanma sürecinde çocukların yaşadığı davranış değişikliklerine dikkat çekti23 Şubat 2021 Salı 15:14
  • Serin: Ders çalışırken, 45 dakika sonunda mutlaka 10 ya da 15 dakika mola vermelisiniz22 Şubat 2021 Pazartesi 20:42
  • Yükseköğretim için aşı çok önemli21 Şubat 2021 Pazar 20:01
  • LAÜ Akademisyeni Serin, Zaman Yönetimi hakkında tavsiyelerde bulundu19 Şubat 2021 Cuma 16:30
  • LAÜ Akademisyeni Hablemitoğlu, “Pandemi Sürecinde Ebeveyn Çocuk İlişkisini” ele aldı17 Şubat 2021 Çarşamba 14:04
  • LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Uzaktan Eğitimin Geleceği” toplantısına katıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 17:47
  • Sigara, bağışıklık sistemini zayıflatarak yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırıyor14 Şubat 2021 Pazar 19:47
  • Yrd. Doç. Dr. Aydın Meriç, “Sigara ve koronavirüs hastalığı” ile ilgili açıklamalarda bulunarak, detaylı bilgiler aktardı.12 Şubat 2021 Cuma 15:22
  • LAÜ Akademisyeni Perçinci, “Pandemi Dönemi ve Beslenme” konusunda bilgilendirmeler yaptı10 Şubat 2021 Çarşamba 14:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti