  • BIST 7940.51
  • Altın 1905.826
  • Dolar 29.0497
  • Euro 31.7146
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail: ABD ile anlaşmazlıklar mevcut, Gazze'de ateşkes olmayacak

LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

» »
LAÜ’de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Yılında Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Çocuk Olmak paneli düzenlendi
LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi'nden anlamlı etkinlik

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. Yılında Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta Çocuk Olmak konulu panel düzenlendi. Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü olarak çeşitli etkinlikler düzenleyen bölüm, bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. KKTC'nin 40. yılı münasebetiyle Dünya Çocuk Hakları Günü 'Cumhuriyet' bağlamında ele aldı.

Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy ve Doğu Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nihan Koran'ın katılımıyla gerçekleşen etkinliğin moderatörlüğünü Doç. Dr. Azize Ummanel yaptı. Çocuk Hakları bağlamında bir giriş konuşması yapan Ummanel, Türkiye'de erken cumhuriyet dönemi çocukluk politikaları hakkında bilgi vererek, ardından sözü konuklara devretti. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 100 yılında çocuk hakları ile ilgili yapılan çalışmaları özetleyen Yrd. Doç. Dr. Uluğ İlve Yücesoy, bu çalışmaların hukuki boyutunu ele alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk hakları ile ilgili yapılan uluslararası anlaşmalara her zaman büyük önem ve destek verdiğini belirtti.

 

Doç. Dr. Nihan Koran ise, KKTC'nin ilk 40 yılında çocuk hakları ve özellikle çocuğun katılım hakkı konularına değinerek, konu hakkında yapılan çalışmalara dikkati çekti. Konuşmacılar, çocuk hakları ile ilgili çalışmaların ancak uygulamaya geçildiğinde anlam kazandığını belirterek, herkesin birer hak savunucusu olması gerektiğinin altını çizdiler.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ Akademisyeni Meriç, katıldığı kongrede “Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonu” konusunu ele aldı26 Kasım 2023 Pazar 14:25
  • LAÜ Akademisyeni İmirzalıoğlu, Diş Hekimliği Günü ve Haftası ile ilgili bilgilendirmeler yaptı23 Kasım 2023 Perşembe 15:24
  • LAÜ Akademisyeni Yücesoy, Çocuk Hakları konusunda bilgilendirmeler yaptı22 Kasım 2023 Çarşamba 08:53
  • LAÜ Turizm İşletmeciliği Bölümü’nden Büyük Başarı16 Kasım 2023 Perşembe 14:10
  • LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı12 Kasım 2023 Pazar 14:23
  • Atatürk LAÜ’de saygı ve özlemle anıldı...11 Kasım 2023 Cumartesi 10:42
  • LAÜ'de Neşeli Cumartesiler Başlıyor09 Kasım 2023 Perşembe 17:19
  • LAÜ Akademisyenleri “En Etkin Bilim İnsanları” listesinde yer aldı07 Kasım 2023 Salı 17:26
  • LAÜ Eczacılık Fakültesi Almanya’nın önde gelen akreditasyon kurumu AHPGS tarafından akredite edildi07 Kasım 2023 Salı 08:31
  • LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Arıtılmış Arıtma Çamurunun Tarımda Kullanımı Etkinliğine Katıldı03 Kasım 2023 Cuma 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti