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LAÜ Eczacılık Bölümü mezunları mesleğe adım attılar

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından 2022-2023 Akademik Yılı Eczacılık Bölümü mezunları için mesleki yemin töreni gerçekleştirildi.
LAÜ Eczacılık Bölümü mezunları mesleğe adım attılar

Mezunların mesleğe ilk adımlarını attıkları yemin törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Carolina Smochina, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.

Yemin Töreni, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar’ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Demirdamar konuşmasında, eczacılığın hekimlik ve hemşirelik ile birlikte dünyanın en saygın üç mesleği olduğunu ve eczacılığın bir sanat olduğunu söyleyerek ilacın, onsuz olunamayacak kadar stratejik, talep esnekliği olmayan, yerine ikame edilemeyen, vazgeçilmez sağlık süreci ve eczacının da ilaç ile tedavide kalite güvencesi olduğunu vurguladı ve mezunlarını tebrik ederek, başarılar diledi.

Mezunlar adına fakülte birincisi, Ange Sandrine Mwamikazi ve Berke Ali Semerci konuşmalarını yaptıktan sonra, mezunlar Hipokrattan bu yana edilen yemin ile mesleğe adım attılar.

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