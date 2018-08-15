LAÜ, HÜR-İŞ ile işbirliği protokolu imzaladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) arasında işbirliği protokolu imzalandı. Protokole LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen ve Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda imza koydu.

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen imza töreninde yaptığı konuşmada, üniversitelerin eğitim misyonunun yanında topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde yapmış oldukları faaliyetlerin ve işbirliklerinin son derece önemli olduğunu belirterek, her iki kurum için protokolun verimli katkılarının olacağını dile getirdi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Çaluda ise, Hür-İş Sendikası Federasyonu’nun çalışanların ekonomik faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel gelişime de önem veren bir sendika olduğunu ve işbirliği çerçevesinde LAÜ ile yapılan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Yükselen’e teşekkür etti.

Taraflarca imzalanmış olan protokol; işbirliği temelinde seminer, sunum ve konferans organizasyonlarından, yuvarlak masa toplantıları, paneller, çalıştaylar, fakülte öğrencilerinin staj yapma olanakları ve siyaset bilimi, kamu yönetimi, yerel yönetimler, Avrupa çalışmaları, liderlik ve yönetim, modern devlet ve demokrasi, çevre politikaları, insan kaynakları yönetimi ve yönetişim gibi LAÜ Kamu Yönetimi Bölümü müfredatında bulunan derslere ilişkin öğretim elemanlarının misafir konuşmacı olarak davet edilmesine kadar bir dizi faaliyet alanını kapsıyor.