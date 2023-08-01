LAÜ II. Psikoloji Bölümü Sinema Günleri yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Psikoloji Bölümü Sinema Günleri-II” kapsamında psikoloji alanıyla ilişkili üç farklı filmin gösterimi yapıldı.

Film gösterimlerinin sonunda tartışma oturumları gerçekleştirildi

Her filmin ardından konunun uzmanı olan psikoloji bölümü akademisyenlerinin yürütücülüğünde tartışma oturumları gerçekleştirildi. Böylece psikoloji öğrencilerinin ve diğer bölümlerden ilgili öğrencilerin filmlerde ele alınan psikolojik olgulara dair derinlikli bir bakış açısı edinmeleri hedeflendi.

Etkinlik kapsamında, öncelikle bir genç prensesin toplumsal kalıp yargılara karşı çıkarak kimliğini keşfetme sürecini konu alan “Brave (Cesur)” animasyon filmi gösterildi ve Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör’ün yürütücülüğünde tartışması yapıldı.

İkinci olarak, “Up (Yukarı)” animasyon filmi gösterildi ve Yrd. Doç. Dr. Doğa Eroğlu Şah yürütücülüğünde tartışması yapıldı. Söz konusu filmde, evinin yıkılmasını engellemek üzere balonlarla evini kaçıran yaşlı bir adamın küçük bir çocukla olan ilişkisi üzerinden yaşlılık ve çocukluk süreçleri irdeleniyor.

Son olarak ise, bir grup terapisi sürecini anlatan “Cake” filmi gösterildi ve Öğr. Gör. Beliz Köroğlu yürütücülüğünde tartışması yapıldı.