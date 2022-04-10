LAÜ İletişim öğrencilerinin “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2021 – 2022 Güz

Dönemi’ndeki uygulamalı derslerinde hazırladıkları “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergisi

fakülte fuayesinde düzenlenen etkinlikle açıldı.



İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarının 2021 – 22

Akademik Yıl Güz Dönemi’nde verdikleri uygulamalı derslerde öğrencilerin yaptığı

çalışmalardan oluşan sergide 200’ün üzerinde çalışma yer alıyor. Sergide, illüstrasyon, kolaj,

desen, fotoğraf, poster gibi 2 boyutlu çalışmaların yanı sıra video ve animasyon uygulamaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.



Serginin açılışında konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca

öğrencilerin güz dönemindeki derslerinde yaptıkları çalışmaları görmekten duyduğu mutluluğu

ifade ederek, “eminim burada, yaptıklarınızı sergilenirken görmek hepinize ayrı bir keyif

veriyordur. Lütfen bu paylaşımı, bu katkıyı, bu ilgiyi, bu sizin olana desteğinizi sürdürün, çok

anlamlı çünkü bunlar” dedi.



Sergiyi düzenleyen Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ise

açılışta yaptığı konuşmada serginin İletişim Bilimleri Fakültesi güz dönemi uygulama

derslerinde yapılan çalışmaları kapsadığını vurgulayarak “ilk kez yüzyüze dersin meyvelerini

aldık. Aslında burada sergilenenlerden daha fazla iş vardı, biz biraz elemek zorunda kaldık. Çok verimli dönem geçmiş, onu anladık” dedi.



Sergi, daha fazla izleyiciyle buluşabilmesi için bahar dönemi süresince açık kalacak.