LAÜ İletişim öğrencilerinin “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergilendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin 2021 – 2022 Güz
Dönemi’ndeki uygulamalı derslerinde hazırladıkları “Güz Dönemi Öğrenci Çalışmaları” sergisi
fakülte fuayesinde düzenlenen etkinlikle açıldı.
İletişim Bilimleri Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarının 2021 – 22
Akademik Yıl Güz Dönemi’nde verdikleri uygulamalı derslerde öğrencilerin yaptığı
çalışmalardan oluşan sergide 200’ün üzerinde çalışma yer alıyor. Sergide, illüstrasyon, kolaj,
desen, fotoğraf, poster gibi 2 boyutlu çalışmaların yanı sıra video ve animasyon uygulamaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
Serginin açılışında konuşan İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Asude Tunca
öğrencilerin güz dönemindeki derslerinde yaptıkları çalışmaları görmekten duyduğu mutluluğu
ifade ederek, “eminim burada, yaptıklarınızı sergilenirken görmek hepinize ayrı bir keyif
veriyordur. Lütfen bu paylaşımı, bu katkıyı, bu ilgiyi, bu sizin olana desteğinizi sürdürün, çok
anlamlı çünkü bunlar” dedi.
Sergiyi düzenleyen Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz ise
açılışta yaptığı konuşmada serginin İletişim Bilimleri Fakültesi güz dönemi uygulama
derslerinde yapılan çalışmaları kapsadığını vurgulayarak “ilk kez yüzyüze dersin meyvelerini
aldık. Aslında burada sergilenenlerden daha fazla iş vardı, biz biraz elemek zorunda kaldık. Çok verimli dönem geçmiş, onu anladık” dedi.
Sergi, daha fazla izleyiciyle buluşabilmesi için bahar dönemi süresince açık kalacak.
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