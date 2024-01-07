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LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Matematik Şenliği düzenledi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Özreçberoğlu Kırıkkaleli, günümüzün aydınlığı olan çocukların kaygı duydukları matematiği oyunlarla eğlenceli bir şekilde öğrenmelerinin mümkün olduğunu belirt
LAÜ İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Matematik Şenliği düzenledi

Şenliğin açılış konuşmasında matematiğin hayatımızın her anında ve her alanında kullanıldığına değinen Özreçberoğlu Kırıkkaleli, matematik şenliği kapsamında oynanan oyunların hedeflenen öğrenme becerilerinin kazandırılması ve matematiğin renkli tarafının keşfedilmesinin amaç edindiğini belirtti. Ayrıca oyunlarda kullanılan materyallerin ise 2022-2023 Güz Dönemi ile 2023-2024 Güz Dönemi “Oyunla Matematik Öğretimi” Dersi kapsamında geliştirildiğini ifade eden Özreçberoğlu Kırıkkaleli,  İlgili ders müfredatına bağlı konu düzeyleri dikkate alınarak geliştirilen materyallerin, Lefke Gazi Lisesi 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerinin şenliğe katılımıyla oynatıldığını dile getirdi.

  “Öğrencilerin keyif alarak oynadığı oyunlar, hem öğrencilerin kendi bilgilerinin farkına varmalarını hem de stratejik düşünme ile karar verebilmelerine fırsat sunmuştur. Böylelikle yarışarak matematiğin keyifli yanını gördüklerini ifade eden öğrenciler, kampüsten ayrılırken de tekrar bu tür etkinliklere katılmaktan mutluluk duyacaklarını dile getirmiştirler” diyen Kırıkkaleli, şenliğin gerçekleştirilmesine katkı koyanlara ve oyunları oynatan öğretmen adaylarına ayrıca teşekkürlerini iletti.

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