LAÜ Öğrencileri Lefke’de Fidan Dikimi Gerçekleştirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları Projeleri’ kapsamında “Temiz Bir Gelecek’’ adlı projesini Lefke Belediyesi’nin katkısıyla hayata geçirdi.

Plastik şişeleri toplayarak geri dönüşüm aracılığıyla fidan dikimini gerçekleştirdiler

İngilizce Öğretmenliği Öğretim Görevlisi Naziyet Mercan liderliğinde; Ezgisu Özalp, Merve Gitmez, Bengisu Çukurova ve Fatmanur Candan Lefke civarında ve çeşitli alanlarda plastik şişeleri toplayarak geri dönüşüm aracılığıyla Lefke’de fidan dikimini gerçekleştirdiler. İlk olarak plastik atıkların kullanımını azaltmak için bölge halkını bilgilendirdiler. Daha sonra bölge de geri dönüştürmek için atık topladılar. Projenin 2. etabında Lefke Belediyesi İdari Amiri Turgay Ufuk’un katkısı ile fidan dikimi gerçekleştirildi. Daha sonra proje üyeleri Lefke bölgesinde fidanları dikti ve fidanları suladılar. Bu şekilde daha temiz bir gelecek yaratmak için insanları plastik atık konusunda bilinçlendirdiler ve fidanları daha temiz bir gelecek adına diktiler.

Lefke Belediyesi öğrencilerin projelerine katkı koydu

Öğrencileri 6 haftalık bu anlamlı projeyi uygulayarak daha temiz bir gelecek için Lefke’nin belirli alanlarını ziyaret ederek daha az ağaç olan bölgeleri tespit edip fidanları o bölgelere diktiler. Aynı zamanda toplumu daha temiz bir gelecek adına bilinçlendirmenin mutluluğunu yaşadılar. Proje yürüten öğrenciler katkılarından dolayı Lefke Belediyesi’ne, öğretim görevlisi Naziyet Mercan’a, Lefke Belediyesi İdari İşler Amiri Turgay Ufuk ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.