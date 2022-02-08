LAÜ Öğrencilerinden “Okumanın Engeli Yoktur” Projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü

öğrencileri “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesi düzenlediler.

Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Emircan Sağaltıcı, Yusuf Sağaltıcı, Hakan

Dinçer, Yusuf Zeynel Güngörmüş, Emre Doğan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem

danışmanlığında gerçekleştirdikleri proje kapsamında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin

sesli kütüphanesine katkı koymayı hedeflediler.



Öğrenciler kitap okumanın önemine dikkat çektiler



Öğrenciler projeleri ile ilgili şunları aktardılar; Bizler Türkçe Öğretmenliği Bölümü

öğrencileri olarak kitap okumanın önemini ve zihinsel gelişimi desteklemek amacıyla

başlatmış olduğumuz projemizde görme engelli kişilere hem yardım etmek hem de

aydınlatmak için “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile iletişime geçerek kurumun istekleri doğrultusunda

Atatürk’le ilgili kitaplar okumaya karar verdik. Bu doğrultuda çalışmalara başlayarak verilen

zaman diliminde okuma seslendirme çalışması yaparak projeyi tamamladık.



Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden LAÜ öğrencilerine teşekkür



Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ise, LAÜ öğrencilerinin Kıbrıs

Türk Görmezler Derneği’nin sesli kütüphanesi için seslendirmiş oldukları Atatürk ile ilgili cd

kitaplarını memnuniyetle teslim aldıklarını belirterek, özveri ile seslendirilmiş kitaplar için

öğrencilere sonsuz teşekkürlerini iletti.