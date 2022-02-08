LAÜ Öğrencilerinden “Okumanın Engeli Yoktur” Projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü
öğrencileri “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesi düzenlediler.
Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden Emircan Sağaltıcı, Yusuf Sağaltıcı, Hakan
Dinçer, Yusuf Zeynel Güngörmüş, Emre Doğan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Anıl Görkem
danışmanlığında gerçekleştirdikleri proje kapsamında Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nin
sesli kütüphanesine katkı koymayı hedeflediler.
Öğrenciler kitap okumanın önemine dikkat çektiler
Öğrenciler projeleri ile ilgili şunları aktardılar; Bizler Türkçe Öğretmenliği Bölümü
öğrencileri olarak kitap okumanın önemini ve zihinsel gelişimi desteklemek amacıyla
başlatmış olduğumuz projemizde görme engelli kişilere hem yardım etmek hem de
aydınlatmak için “Okumanın Engeli Yoktur” adlı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik.
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile iletişime geçerek kurumun istekleri doğrultusunda
Atatürk’le ilgili kitaplar okumaya karar verdik. Bu doğrultuda çalışmalara başlayarak verilen
zaman diliminde okuma seslendirme çalışması yaparak projeyi tamamladık.
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği’nden LAÜ öğrencilerine teşekkür
Kıbrıs Türk Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk ise, LAÜ öğrencilerinin Kıbrıs
Türk Görmezler Derneği’nin sesli kütüphanesi için seslendirmiş oldukları Atatürk ile ilgili cd
kitaplarını memnuniyetle teslim aldıklarını belirterek, özveri ile seslendirilmiş kitaplar için
öğrencilere sonsuz teşekkürlerini iletti.
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