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LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı mücahitler tarafından takdir topladı

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LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı mücahitler tarafından takdir topladı
LAÜ öğrencilerinin örnek davranışı mücahitler tarafından takdir topladı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Türkçe Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencileri topluma hizmet dersi kapsamında Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) binasını düzenleyip, temizlediler.

Gemikonağı’nda bulunan ve mücahitlerin kullanımında olan binanın iç ve dış mekanı temizlendi

 “Topluma Hizmetin en makbülü topluma en büyük hizmeti gerçekleştirmiş olanlara yapılandır” düşüncesiyle yola çıkan öğrenciler proje kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toplumuna hizmetlerini canları pahasına en iyi şekilde gerçekleştirmiş olan Türk Mücahitlerine hizmet etmeyi görev edinerek Gemikonağı’nda bulunan ve mücahitlerin kullanımında olan binanın iç ve dış mekanını temizleyerek, düzenleme yaptılar.

Gençler üstlerine düşen görevi yerine getirdiler

   İki hafta boyunca devam eden projede LAÜ öğrencileri mücahitlerin daha iyi koşullarda biraraya gelmesi için çalışarak gençler olarak üstlerine düşen görevi yerine getirdiler. Proje sonrasında LAÜ öğrencilerinin bu örnek davranışı mücahitler tarafından takdirle karşılandı

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