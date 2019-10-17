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LAÜ Öğrencisi Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde

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LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Mert Kurga bu yıl 56.’sı düzenlenecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleşecek ‘Sinema Okulu’ etkinliğinde yer almaya hak kazandı.
LAÜ Öğrencisi Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde

LAÜ öğrencisi sinema ile gerçekleştirdiği projeler kapsamında festivalin konuğu olacak

   Antalya Altın Portakal Film Festivali resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre; 1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli buluşma noktası olan ve Asya ile Avrupa kıtasının en prestijli film festivallerinden birine dönüşen Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlandığı bildiriliyor. Film gösterileri, çeşitli kategorilerde yarışmalar  ve forumların düzenleneceği festival kapsamında bu yıl ilk kez yer alacak olan “Altın Portakal Sinema Okulu”nun kültür, sanat ve sinema alanında bir gelecek düşleyen üniversite öğrencilerine hayallerinin ilk adımlarını atmalarına imkan yaratmayı amaçlayan bir  gençlik projesi olduğu belirtiliyor.  Altın Portakal Sinema Okulu’nun, üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 100 öğrencinin festivalin konuğu olarak Antalya’da ağırlanacağı  aktarılıyor.

   Türkiye ve Kuzey Kıbrıs genelindeki üniversitelerin sinema ile ilgili bölümlerinde okuyan öğrencilerin arasından; not ortalaması, sinema ile ilgili gerçekleştirdiği projeler, hayata geçirdiği kısa film, belgesel film varlığı  gibi kıstaslar gözönüne alınarak  seçilen toplamda 100 öğrenci arasına girmeyi başaran LAÜ öğrencisi Mert Kurga konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

Kurga: Üniversitemizin bize sunduğu imkanlar sayesinde projeler geliştirebiliyoruz

   Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olarak üniversitemizin alanımızla ilgili  bize sunduğu imkanlar ve aldığımız eğitim sayesinde projeler geliştirip söz konusu projeleri hayata geçirebiliyoruz. Buradaki eğitimim boyunca şu ana kadar iki kısa film ve bir de belgesel film çalışmam oldu, arkadaşlarımın gerçekleştirdiği bir çok kısa film projesinde de oyuncu olarak görev aldım. Birçok öğrenci arasından sinema okuluna seçilmiş olmam benim için çok önemli. Antalya’daki festivalde LAÜ’yü temsil edeceğim ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum, üniversitemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum.

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