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LAÜ Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğrencileri BRT Kurumuna Eğitim Gezisi Gerçekleştirdi

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LAÜ Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğrencileri BRT Kurumuna Eğitim Gezisi Gerçekleştirdi
LAÜ Radyo TV ve Sinema Bölümü Öğrencileri BRT Kurumuna Eğitim Gezisi Gerçekleştirdi

Öğrenciler merak ettikleri bilgileri sektördeki uzmanlardan öğrenme fırsatı yakaladılar

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç. Dr. Birsel Matara tarafından Radyo TV ve Sinema Bölümü öğrencilerinin; sektördeki uygulamaları yakından görmesi ve bir televizyondaki günlük  çalışmalarla ilgili bilgi alması için BRT kurumunaeğitim gezisi düzenlendi. Eğitim gezisine Öğr. Gör.Levent Duranlı da eşlik etti.

LAÜ öğrencileri,  BRT Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandı

BRT genel müdürlük binasında, LAÜ öğrencileri ve öğretim elemanlarından oluşan gezi heyeti,  BRT Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandı. Öğrencilerin kurumla ilgili sorularını da yanıtlayan Özkurt, LAÜ öğrencilerinin ders kapsamında gerçekleştirdikleri kısa film ve belgesel film projelerinin BRT2 ve BRT3 kanallarında yayınlanabileceğini ve ayrıca BRT kurumu olarak LAÜ öğrencilerine staj imkanı sunduklarını kaydetti.

Televizyonculukla ilgili çeşitli ekipmanlar öğrencilere tanıtıldı

BRT Teknik Müdürü Ali Kurtoğlu rehberliğindeki geziilk olarak, BRT binası girişinde bulunan ve bir anlamda mini müze olarak dekore edilmiş alanda sergilenen, televizyonculukla ilgili çeşitli ekipmanlarınöğrencilere tanıtılmasıyla başladı. Kurtoğlu, BRT’nin kuruluşundan günümüze kadar  televizyon ve radyo yayıncılığında kullanılmış  gereçlerin bilinmesinin, teknolojik gelişmelerin televizyonculuğa yansımasının görülmesi anlamında önemli olduğunu öğrencilere aktardı.

Canlı yayın stüdyoları, görüntü reji odaları ve ses reji odalarının gezisi gerçekleştirildi

Canlı yayın araçlarının tanıtımı ile devam eden gezide Kurtoğlu, BRT’nin sahip olduğu canlı yayın araçlarının en son teknolojiyle donatılmış olduğunu ve dünyanın her yerine canlı yayın gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu bildirdi. Daha sonra canlı yayın stüdyoları, görüntü reji odaları ve ses reji odalarının gezisi gerçekleştirildi. Canlı yayına hazırlık aşamalarına tanıklık da eden öğrenciler sorular yönelterek televizyonculukla ilgili merak ettikleri bilgileri sektördeki uzmanlardan öğrenme fırsatı yakaladılar.

 

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