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LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı

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LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp, Hemşireler Günü’nde açıklamalar yaptı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp,
“12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası” nedeniyle açıklamalarda bulundu.


Demiralp, hemşirelerin, sağlık hizmetlerinde üstlendiği önemli rolün altını çizmek ve
topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak üzere, modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen
Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs'ın, “Uluslararası Hemşireler Günü
(International Nurses Day- IND)” olarak, her yıl dünya çapında kutlandığını ifade etti.


LAÜ donanımlı ve alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ediyor


Demiralp, Uluslararası Hemşireler Konseyi (International Council of Nurses-ICN)
tarafından, ilk kez 1965'te anılan günün, yine ICN tarafından her yıl önemli ve öncelikli
toplumsal sağlık sorunlarını çerçeveleyen bir tema doğrultusunda; bazı ülkelerde 6-12 Mayıs
ve bazı ülkelerde ise 12-18 Mayıs tarihlerini içeren hafta boyunca, düzenlenen etkinliklerle
kutlandığını belirtti. Nigtingale’in 1854’de Kırım Savaşı sırasında yaralı askerlerin hastalık
ve ölüm oranları ve bu oranları etkileyen faktörlerle ilgili veri toplaması ve sonuçlarını o
günler için gelişmiş bir veri sunum türü olan tablo ve pasta dilim grafiklerle sunmasının,
hemşirelik uygulamalarına bilimsel yaklaşımı kazandırması açısından dikkat çekici olduğunu
vurgulayan Demiralp, onun hastaların fiziksel ve mental iyilik durumlarını sağlamak için
sağlıklı bir çevre oluşturulmasına ve sanitasyona önem verdiğini sözlerine ekledi. Demiralp,
“Nightingale'in 1860 yılında Londra'daki St Thomas Hastanesi'nde açmış olduğu ve şu anda
King's College London bünyesinde bulunan “Nightingale Hemşirelik Okulu”, hemşireliğin
bilim ve araştırma temelli, özerk bir meslek olması gerektiği konusundaki onun haklı
çabalarının ürünüdür ve reformist kişiliğini yansıtmaktadır” dedi.


Demiralp açıklamasının sonunda LAÜ Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümünün,
akademik kadrosu, klinik uygulama laboratuarları ve uygulama alanları ile donanımlı ve
alanında yetkin Hemşireler yetiştirmeye devam ettiğini söyleyerek öğrencilerinin ve
meslektaşlarının gününü kutladı.

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