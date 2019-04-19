  • BIST 96.886
  • Altın 238,364
  • Dolar 5,8086
  • Euro 6,5303
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

LAÜ’de anlamlı kermes

» »
“Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” destek amaçlı kermes düzenlendi
LAÜ’de anlamlı kermes

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Psikoloji Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” destek vermek amacıyla kermes düzenlendi. LAÜ Plaza Alanı’nda düzenlenen kermes, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu tarafından yürütüldü.

Okumuşoğlu: Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin gelecek yaşantılarında üstlenecekleri sorumlulukların bir simülasyonunu deneyimlemek gibidir

   Kermes hakkında bilgi veren Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı” logolu ürünlerin satışı için gün boyunca stand kurup satış yaptıklarını belirtti. Kermes satışlarının tüm gelirinin “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” destek olmak amacıyla derneğe iletildiğini söyleyen Okumuşoğlu, öğrenciler için üniversite ortamındaki sosyal sorumluluk projelerinin gelecek yaşantılarında üstlenecekleri sorumlulukların bir simülasyonunu deneyimlemek gibi algılanabileceğini ifade etti.     

   Okumuşoğlu, dolayısıyla öğrencilerin bir yandan sosyal sorumluluk üstlenmenin, yardım edebilmenin getirdiği iç huzurunu yaşamayı diğer yandan da nasıl planlama ve organizasyon yapacaklarını öğrendiklerini dile getirdi. Bu çalışmada kanserle savaş için fon oluşturmanın yanı sıra geleceğin psikologları tarafından kanserle savaşta erken tanı, umut ve desteğin önemine yönelik farkındalık yaratmanın da amaçlanmış olduğunu belirten Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü’nün gelecekte de benzer sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeyi amaçladığını ve planladığını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ öğrencilerinden anlamlı ziyaret26 Mart 2019 Salı 17:29
  • "Dünya Su Günü" sergisi LAÜ'de açıldı23 Mart 2019 Cumartesi 17:59
  • Suyu kullanırken bir kere değil iki kere düşünün22 Mart 2019 Cuma 17:02
  • Filede LAÜ Şampiyon!22 Mart 2019 Cuma 13:26
  • Bireyin, ailenin ve toplumun yaşam kalitesi ve yaşamının güvenliği kurulan ilişkilerle gelişir18 Mart 2019 Pazartesi 17:16
  • LAÜ Giriş ve Burs Sınavı 2 Haziran’da yapılacak10 Mart 2019 Pazar 14:13
  • Yurdukoru: Atatürk kadının insan olmanın gerektirdiği tüm hakları kullanabilmesinin yolunu açtı07 Mart 2019 Perşembe 17:10
  • LAÜ Akdemisyeninden psikoloji alanına önemli kaynak04 Mart 2019 Pazartesi 16:40
  • Öğrenciler dünya mutfaklarından yaratıcı menüler hazırlıyor03 Mart 2019 Pazar 13:45
  • LAÜ Oryantasyon Haftası kapsamında Lefke Gezisi düzenlendi24 Şubat 2019 Pazar 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti