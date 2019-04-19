LAÜ’de anlamlı kermes

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Psikoloji Kulübü tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” destek vermek amacıyla kermes düzenlendi. LAÜ Plaza Alanı’nda düzenlenen kermes, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sultan Okumuşoğlu tarafından yürütüldü.

Okumuşoğlu: Sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin gelecek yaşantılarında üstlenecekleri sorumlulukların bir simülasyonunu deneyimlemek gibidir

Kermes hakkında bilgi veren Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü öğrencilerinin “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı” logolu ürünlerin satışı için gün boyunca stand kurup satış yaptıklarını belirtti. Kermes satışlarının tüm gelirinin “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na” destek olmak amacıyla derneğe iletildiğini söyleyen Okumuşoğlu, öğrenciler için üniversite ortamındaki sosyal sorumluluk projelerinin gelecek yaşantılarında üstlenecekleri sorumlulukların bir simülasyonunu deneyimlemek gibi algılanabileceğini ifade etti.

Okumuşoğlu, dolayısıyla öğrencilerin bir yandan sosyal sorumluluk üstlenmenin, yardım edebilmenin getirdiği iç huzurunu yaşamayı diğer yandan da nasıl planlama ve organizasyon yapacaklarını öğrendiklerini dile getirdi. Bu çalışmada kanserle savaş için fon oluşturmanın yanı sıra geleceğin psikologları tarafından kanserle savaşta erken tanı, umut ve desteğin önemine yönelik farkındalık yaratmanın da amaçlanmış olduğunu belirten Okumuşoğlu, LAÜ Psikoloji Kulübü’nün gelecekte de benzer sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmeyi amaçladığını ve planladığını ifade etti.