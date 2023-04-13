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LAÜ’de “Dijital Fotoğraf Sergisi” açıldı

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LAÜ’de “Dijital Fotoğraf Sergisi” açıldı
LAÜ’de “Dijital Fotoğraf Sergisi” açıldı

Öğrencilerin çalışmaları sergileniyor

 

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi’nin Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün öğrencileri Dijital Fotoğrafçılık dersi kapsamında sergi düzenlendi. Sergide öğrenciler, fotoğraf çekme becerilerinin yanı sıra fotoğraflarla yaratıcı çalışmalar ortaya koydu.

 

Öğrenciler çalışmalarında kolajlama, manipulasyon ve çoklu pozlama gibi teknikleri kullandı

    Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz sergi öncesi yapılan çalışmalar hakkında şu bilgilendirmelerde buludu; Ders kapsamında öncelikle öğrencilere dijital fotoğraf makineleri ile nasıl çekim yapılacağı, nelere dikkat edecekleri, çerçeveleme, tasarım ilkeleri, bakış açısı gibi fotoğraf ile ilgili temel konular öğretilir. Dersin ikinci etabında dijital fotoğraf verisinin bilgisayar programları yardımıyla yeniden düzenlenmesi, iyileştirilmesi ve yeni görüntülerin yaratılması konuları işlenir. Özellikle kolajlama, manipulasyon ve çoklu pozlama gibi tekniklerle öğrenciler sanatsal fotoğraf denemeleri yaparak yaratıcılıklarını geliştirirler. Teknolojinin gelişmesiyle sanatsal üretimin de dijitalleştiği günümüzde öğrencilerin böyle bir deneyim edinmeleri onların bakış açılarını da zenginleştirmektedir. Dersin sonunda öğrenciler herkesin gördüğünü farklı bir gözle görmeyi, kadraja alıp fotoğraflamayı, bu fotoğrafları bilgisayar ortamında işleyerek sanatsal ürüne dönüştürmeyi deneyimleyerek öğrenmektedirler.

   Her iki dersin de yürütücülüğünü yapan Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Elif Atamaz açılış konuşmasında; “Öğrenimin diğer bir önemli kısmı paylaşım olduğu düşüncesiyle fakültemiz, öğrenci çalışmalarının sergilenmesine de büyük önem vermektedir ve her dönem çeşitli sergilerle öğrencilerin üretimlerini seyircilerle buluşturmayı hedeflemektedir. Dijital fotoğrafçılık dersini alan Yeni Medya ve İletişim ve Görsel İletişim Tasarımı öğrencilerinin çalışmalarından oluşturulan “dijital fotoğraf sergisi” bu amaçla hazırlanmıştır” sözleriyle serginin önemine vurgu yaptı.

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   Sergide toplam yüze yakın dijital çalışma sergilendi. Sergi, önümüzdeki haftalar boyunca İletişim Bilimleri Fakültesi giriş holünde ziyaret edilebilir.

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