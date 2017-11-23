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LAÜ’de “Engellilere Yönelik Uluslarası Sözleşmelerin Türkiye’ye Yansıması” konulu konferans gerçekleşecek

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LAÜ’de “Engellilere Yönelik Uluslarası Sözleşmelerin Türkiye’ye Yansıması” konulu konferans gerçekleşecek
 Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Özel Gereksinimi Olan Çocuklar Uygulama, Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÖÇEM)tarafından “Engellilere Yönelik Uluslarası Sözleşmelerin Türkiye’ye Yansıması” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda 24 KasımCuma günü 11:00-12:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan konferansa Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim GörevlisiDr. Mahmut Çitil konuşmacı olarak katılacak.

Konferansta, Türkiye’deki Özel Eğitim hizmetlerinin gelişiminin tarihsel ve yasal boyutları ele alınacak. Ayrıca Dünyadaki Uluslararası yasal gelişmeler ve Türkiye’deki yasal gelişmeler  kıyaslanarak değerlendirilecek. Türkiye’de Özel Eğitime katkı veren kişiler de tanıtılacak. 

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