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LAÜ’de Saba Tümer hayranları ile buluştu

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Neşeli kahkahaları ile tanınan Saba Tümer LAÜ’deydi...
LAÜ’de Saba Tümer hayranları ile buluştu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bahar Söyleşileri kapsamında ünlü oyuncu ve yazar  Saba Tümer LAÜ’nünkonuğu oldu.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’ndayoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşi programında neşeli kahkahalarıyla tanınanTümer,öğrencilere yeni insanlar tanı, olumlu eleştirilerde bulun ve iltifat et, mutlu ol, mutlu et, iyi insan herzaman mutlu değildir, ama mutlu insan hep iyidir, mutluluk insanlar için olmazsa olmazlardandır diyerek, 21 Günde Mutluluk kitabından örnekler verdi ve öğrencilere mutluluğun sırları ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Acının temizlenmezse ve üstü örtülmeye çalışılırsa bir süre sonra hata verdiğini söyleyen Tümer, geçen dönemlerde kendisinin de kahkahalarının azalmaya başladığını, gülemez olduğunu ve mutsuzluk hali olduğunu dile getirdi. Kendi kendisini sorgulamaya başladığını ifade eden Tümer, “Mutluluk her zaman olması lazım, neden ve sonuca bağlı olmamalı diye düşünerek kendi kendime bir takım kararlar aldım ve kendi mutluluk yolculuğuma çıktım” dedi.

21 Günde Mutluluk kitabıyla ilgili bilgiler veren Tümer,mutlulukla ilgili formülleri ilk olarak kendisinin uygulamaya başladığını ve formüllerin çok işe yaradığını, kendi özüne döndüğünü, kendisini sevmeye ve kahkahalarının yerine gelmeye başladığını söyledi. Tümer,“Sonra bunu insanlarla paylaşmaya karar verdim. İlk önce tamamen kendi yolculuğumdu, aklımda hiç böyle birşey yoktu. Daha sonra bir kişinin bile hayatı değişse ne mutlu bana diye düşündüm” dedi. 

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tümer, “Herkesin hayattaki yolculuğu kendinedir, bu yüzden kendi yolunuzda, hayatınızda iç sesinizi dinleyin, iç sesinizle barışın, o hayat yolculuğunda sizi yönlendirecektir” dedi. Öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Tümer, öğrencilere samimi sohbetlerinden, LAÜ’ye ise davetlerinden ötürü teşekkürlerini iletti. 

Katılımın yoğun olduğu söyleşide öğrenciler ile keyifli bir söyleşi gerçekleştiren Tümer söyleşi kapsamındakitabını öğrenciler için imzaladı ve öğrencileri kırmayarak güne özel hatıra fotoğrafları çektirdi. Söyleşinin sonunda, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından Tümer’eKıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.

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