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LAÜ'den “Bir Kitapta Sen Hediye Et” Projesi

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LAÜ öğrencileri Yedidalga Anaokulu öğrencileri için 5 farklı kitap hazırladı
LAÜ'den “Bir Kitapta Sen Hediye Et” Projesi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri tarafından “Bir Kitapta Sen Hediye Et” projesi gerçekleştirildi.

 

  Nursel Yılmaz, Buse Arslan, Sueda Altun, Ceren Varhan, Gizem Kocaerkek tarafından gerçekleşen proje ile ilgili bilgi veren LAÜ öğrencileri şunları ifade ettiler; Kitaplar okul öncesi dönemden başlayarak sunduğu görsel ve dilsel olanaklarla çocukları anadilini inceliklerini sezmeye yönelten ilk araçlar olmasının yanında çocuklara okuma sevgisi ve alışkanlığı kazandırmak gibi önemli bir işleve de sahiptir.

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Aynı zamanda görsellerle desteklenmiş resimli kitaplar öğrencilerin en üst düzeyde fayda sağlamalarına yardımcı olur. Resimli çocuk kitapları çocukların gelişimlerindeki önemi göz ardı edilemez.

Ve bundan dolayı ayrı bir hassasiyet gözeterek hazırlanmalıdır. Bizlerde bu proje kapsamında Yedidalga Anaokulu öğrencileri için 5 farklı kitap hazırladık.

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Hazırladığımız bu kitaplarda farklı konulara değinerek bolca görsellerle destekleyip, yaş gruplarına ve öğrenme düzeylerine uygun bir şekilde planlayıp hem severek inceleyecekleri hem de dikkatlerini çekecek görseller ve şekilleri kitaplarda kullanarak öğrencilere eğitim dönemi boyunca faydalı olacak bu proje çalışmasını hazırladık.

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