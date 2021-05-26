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LAÜ’den uluslararası araştırmaya katkı

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Avrupa'nın küresel sürdürülebilir kalkınma alanında önde gelen ağı olmayı amaçlayan Copernicus Alliance desteği ile 14 uluslararası ortağın işbirliğiyle Gävle Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Rodrigo Lozano önderliğindeki araştırma projesine davet e
LAÜ’den uluslararası araştırmaya katkı

Avrupa'nın küresel sürdürülebilir kalkınma alanında önde gelen ağı olmayı amaçlayan Copernicus Alliance desteği ile 14 uluslararası ortağın işbirliğiyle Gävle Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Rodrigo Lozano önderliğindeki araştırma projesine davet edilen LAÜ de araştırmaya katkı koydu. Araştırmada, dünyada birçok yüksek öğretim kurumu tarafından yüksek lisans ve lisans programlarına dahil edilen ve kabul gören sürdürülebilirlik kavramının ders içeriklerinde nasıl sağlandığı ve desteklendiği konusundaki mevcut durum ve hala öğrenilmesi gereken unsurlar irdelendi.

4 kıtadan (Afrika, Amerika, Avustralya ve Avrupa) ve 12 ülkeden çeşitli sayıda üniversitenin de katkı koyduğu projede üniversitelerin “Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches” (Yükseköğretim Kurumlarında Sürdürülebilirlik Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Araştırması) projesinin sonuçlarının derlendiği kitap dünyaca ünlü ve kaliteli yayınları ile bilinen Springer tarafından yayınlandı. Sürdürülebilir kalkınmanın müfredatlarda nasıl öğretildiğini analiz ederek pedagojik yaklaşımlar yoluyla sürdürülebilirlik yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan kitapta her üniversite için ayrı bir bölüm ayrıldı. LAÜ bölümünün yazarlığını LAÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şevket Can Bostancı yaptı.

Bostancı araştırma ile ilgili bilgiler vererek, proje yürütücülerinin LAÜ akademisyenlerinin araştırma anketine katkısının yüksek olduğunu ve güçlü sonuçlar ürettiği için takdir edildiğini belirtti. Bostancı sözlerine şöyle devam etti: “Üniversitemize ayrılan bölümde üniversitemizin öğrenciler ve yerel topluluk için sürdürülebilir üniversite yaratma kararlılığı ve pilot sürdürülebilir stratejisi Sustainab-LE-fke'nin tanıtımı için politikalar belirlediğine de değinilmiştir. Araştırmalar üniversitemizde ana odak noktasının, birbiriyle kesişen temalar, ardından sosyal konular, çevre sorunları ve ekonomik konular olduğunu belirtmiştir. Buna ek olarak, yapılan araştırmalarda disiplinlerarası çalışmanın en yüksek olduğu sonucu çıkmış bu da üniversitemizin sürdürülebilirlik misyonu için entegre çalıştığını göstermiştir. LAÜ bölümünde son olarak sonuçlara değinilmiş ve LAÜ'nün sürdürülebilirliği benimsemede boyutlar arasında iyi bir denge sağladığını gösterdiği belirlenmiştir.”

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