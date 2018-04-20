LAÜ'lü öğrencilerden güzel proje

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bir grup öğrenci yaşadıkları çevreyi güzelleştirmeye katkı için bir proje gerçekleştirdi

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bir grup öğrenci yaşadıkları çevreyi güzelleştirmeye katkı için bir proje gerçekleştirdi

Gürsel KARAGÖZLÜ Havadis

Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ ) İngilizce öğretmenliği 3 sınıf öğrencileri Gemikonağı sahil şeridini çiçeklendirmek için proje başlattılar.

Sevilay Çokgör , Tuğçe Oktay ve Burcu Yapa’dan oluşan üç kişilik öğrenci grubu, topluma hizmet projesi kapsamında “ Bir çiçek de sen ol” sloganı ile Gemikonağı sahil şeridindeki kordon boyunu çiçeklendirmek için harekete geçti. LAÜ ve Lefke Belediyesinin bilgisi dahilinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler, sahile kurdukları stantlarda taze portakal suyu satarak kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Projeyi yürüten grup adına Havadis’e bilgi veren Sevilay Çokgör, Mart ayında başlattıkları projede portakal suyu satışından elde etikleri gelirle sahili çiçeklendireceklerini kaydetti.

Çokgör, sattıkları portakal sularını alarak projeye destek olan herkese teşekkür etti.