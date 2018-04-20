  • BIST 111.060
  • Altın 174,401
  • Dolar 4,0555
  • Euro 4,9747
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

LAÜ'lü öğrencilerden güzel proje

»
Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bir grup öğrenci yaşadıkları çevreyi güzelleştirmeye katkı için bir proje gerçekleştirdi
LAÜ'lü öğrencilerden güzel proje

Lefke Avrupa Üniversitesi’nden bir grup öğrenci yaşadıkları çevreyi güzelleştirmeye katkı için bir proje gerçekleştirdi

Gürsel KARAGÖZLÜ Havadis

Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ ) İngilizce öğretmenliği 3 sınıf öğrencileri Gemikonağı sahil şeridini çiçeklendirmek için proje başlattılar.

Sevilay Çokgör , Tuğçe Oktay  ve Burcu Yapa’dan oluşan üç kişilik öğrenci grubu, topluma hizmet projesi kapsamında “ Bir çiçek de sen ol” sloganı ile Gemikonağı sahil şeridindeki kordon boyunu çiçeklendirmek için harekete geçti. LAÜ ve Lefke Belediyesinin bilgisi dahilinde başlatılan proje kapsamında öğrenciler, sahile kurdukları stantlarda taze portakal suyu satarak kaynak oluşturmaya çalışıyor.

Projeyi yürüten grup adına Havadis’e bilgi veren Sevilay Çokgör, Mart ayında başlattıkları projede portakal suyu satışından elde etikleri gelirle sahili çiçeklendireceklerini kaydetti.

Çokgör, sattıkları portakal sularını alarak projeye destek olan herkese teşekkür etti.

scd.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Turizm Fakültesi, meslek liseleri bilgi beceri yarışmalarının turizm dalındaki yarışmalarına ev sahipliği yapıyor19 Nisan 2018 Perşembe 19:24
  • YÖK Başkanı Saraç: “Sınav ertelendi, bu hususta öğrenciler şanslı"19 Nisan 2018 Perşembe 15:54
  • Varoğlu:LAÜ-AÖA İşbirliği Protokolü iptal edildi19 Nisan 2018 Perşembe 12:28
  • LAÜ’de “E-Spor İş Birliğinde Maç Analizi” konulu Basketbol-Futbol Çalıştayı gerçekleştirildi18 Nisan 2018 Çarşamba 19:50
  • DAÜ, 1. Uluslararası Temel Eğitim Kongresi’nde temsil edildi18 Nisan 2018 Çarşamba 19:49
  • TOLES sınavı KKTC’nin tek akredite merkezi olan DAÜ’de yapılacak18 Nisan 2018 Çarşamba 19:48
  • YDÜ İlahiyat Fakültesi’nde “Gazalî’nin Felsefi Sistemi” Başlıklı Konferans Verildi…18 Nisan 2018 Çarşamba 19:47
  • ODTÜ Bilim Yarışması’nın Birincisi Yakın Doğu Kolejli Öğrenciler…18 Nisan 2018 Çarşamba 19:47
  • Kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi açıldı18 Nisan 2018 Çarşamba 19:46
  • YÖK Üniversite sınav tarihini değiştiriyor...Sınav ne gün?18 Nisan 2018 Çarşamba 16:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti