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LAÜ’ye ünlü oyuncu Birce Akalay geliyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ’de Bahar Söyleşileri” kapsamında ünlü oyuncuBirce Akalay LAÜ’nün konuğu oluyor.
LAÜ’ye ünlü oyuncu Birce Akalay geliyor

Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Akalay, 2007'de dizi dünyasına Senin Uğruna ile adım attı. Akalay, Kader, Alayına İsyan, Yer Gök Aşk, Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk,Deliormanlı gibi başarılı TV ve sinema yapımlarında başrol oyuncusu olarak yer aldı. Ayrıca 2004-2007 yılları arasında spor spikerliğinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi Özel ve 8. Etap gibi programları da hazırlayıp sunan Akalay, şuan Kanal D ekranlarında yayınlanan Siyah Beyaz Aşk dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolüpaylaşıyor. LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 23 Mayıs Çarşamba Günü saat 15:00’da gerçekleşecek söyleşideoyunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çekenBirce Akalay, sevenleri ile buluşacak.

Sinema
Son Ders: Aşk ve Üniversite, Nefes: Vatan Sağolsun, Sizi Seviyorum, Deliormanlı

TV projeleri
Asi, Kader, Senin Uğruna, Alayına İsyan, Kış Masalı, Yer Gök Aşk, Şefkat Tepe, Böyle Bitmesin, Ben Onu Çok Sevdim, Küçük Ağa, Evli ve Öfkeli, Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah Beyaz Aşk

Hazırladığı ve Sunduğu Televizyon Programları
Şampiyonlar Ligi Finali - Star Tv Maç önü ve sonu aktüel VIP stüdyo yayını, Şampiyonlar Ligi Özel, Spor Gecesi, 8.Etap - Tv8 Maç önü ve sonrası canlı yayınlar, Sinema Dünyası

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