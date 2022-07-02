LBO Çocuk ve Gençlik Korosu dönemi muhteşem bir konserle kapattı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Çocuk ve Gençlik Korosu sezonu Merkez Lefkoşa’da verdiği dönem sonu konseri ile tamamladı.Koro eğitmenleri ve şefleri Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetimindeki Çocuk ve Gençlik Korosu, Ercüment Şeker’in piyano eşliğinde seslendirdikleri şarkılarla muhteşem bir finale imza attılar.



Çocuk Korosu’nun Kıbrıs şarkıları,Gençlik Korosu’nun çok sesli yorumları beğeni topladı



LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın da aileler ve müzikseverlerle birlikte izlediği konserde Çocuk Korosu klasik çocuk ezgileri ve Kıbrıs şarkıları, Gençlik Korosu ise klasik koro ezgileri, müzikal eserler,barış ve sevgi temalı şarkılar ile Afrika ezgilerini çok sesli teknikle söylediler. Aileler koro çalışmalarının çocukların gelişimine olumlu etkileri birebir yaşamlarında gözlemlediklerini ve LTB tarafından düzenlenen konseri de büyük bir takdirle izlediklerini dile getirerek katkısı olan belediye-orkestra idaresi ve hocalara teşekkür ettiler.



Koro üyelerine katılım belgelerini takdim eden Başkan Harmancı, Gençlik Korosu’nun çok sesli teknikle şarkılar söylemesini ilgiyle izlediğini belirterek bunun gençler için iyi bir motivasyon,koro için ise iyi bir müzikal açılım olduğunu ifade etti. Her zamanki gibi çocukların sahnede şarkılarını büyük bir heyecanla söylediklerini ve bu enerjinin kendilerine de geçtiğini kaydeden Harmancı çocukların ve gençlerin birlikte şarkı söyleme coşkusunun hiçbir zaman kesintiye uğramamasını ve tüm hayatları boyunca sürmesini diledi.



Hem eğlenceli hem öğretici hem de motive edici bir kamp



LBO Çocuk ve Gençlik Korosu konser öncesinde de Lapta Gençlik Kampı Tesisi'nde geniş katılımlı Koro Kampı gerçekleştirdi. Koro eğitmenleri ve şefleri Hare Yakula ile Buğçe Dikmenay Özer yönetiminde ve piyano eşliklerini Ercüment Şeker’in yaptığı koro kampında gün boyu müzik atölyeleri ve eğlenceler düzenlendi. Nezihe Alibaba eğitmenliğinde ise vücut esnetme ve nefes tekniği dahil yoga seansı yapıldı.



Çalışmalar Eylül ayında tekrardan başlayacak



LBO Çocuk ve Gençlik Korosu iki aylık yaz tatili sonrası Eylül ayında çalışmalarına devam edecek. 05338402966 ve 05488607611 numaralı telefonlardan koro hakkında detaylı bilgi alınabilir ve başvuru yapılabilir.