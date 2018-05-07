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Lefke sanayi bölgesini dolu vurdu

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Lefke sanayi bölgesini dolu vurdu
Lefke sanayi bölgesini dolu vurdu

Lefke sanayi bölgesini dolu vurdu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve bir günde 5-6 derecelik bir düşüş veya yükseliş gösteren hava, gerçek yüzünü sanayi bölgesinde gösterdi.

Geçtiğimiz gün 35 derece santigrat civarından 25 derece sıcaklığa inen hava nedeniyle Sanayi Bölgesi yağmur ve doluya teslim oldu.

Bir anda gök gürültülü sağanak halinde yağan yağmura, başparmak büyüklüğünde dolu da eklenince yollar ve ağaçlar beyaza büründü.

Yağan yağmur sonrasında yollar sular altında kalırken, bölgedeki trafik de bir süreliğine sekteye uğradı.

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