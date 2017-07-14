Lefkoşa dikkat: Bu yollar 08.00 itibariyle trafiğe kapatılacak!

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan duyuruda, 20 Temmuz provaları nedeniyle YDÜ ile Kıbrıs Gazetesi arasında kalan yol trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan duyuruda, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle, 16 Temmuz 2017 tarihinde, Lefkoşa’da, saat 08:00’den itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Yakın Doğu Kavşağı ile Kıbrıs Gazetesi arasında kalan yol, trafik akışına kapatılacak.

HANGİ YOLLARI KULLANMALI?

Polisten yapılan duyuruda, hangi yollarda trafiğin akacağı ve hangi yolların kullanılması gerektiği şu şekilde ifade edildi:

Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacaktır.

Gazimağusa istikametinden gelip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine gitmek isteyen sürücülerin, Altınbaş Petrol İstasyonu Işıklarından, Sanayi Bölgesine ve oradan da Atatürk Spor Salonu’nun kuzeyinde yer alan tali yol güzergâhını takip ederek Yakın Doğu Bulvarına ulaşabileceklerdir.

Gazimağusa istikametinden gelip Lefkoşa şehir içine doğru seyredecek sürücülerin; Hamitköy Çemberinden sola dönüp, Mimar Mehmet Vahip Caddesi ile Şht İsmail Beyoğlu Caddesini veya Tofaş ışıklarından sola dönerek Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesini kullanmaları,

Gazimağusa istikametinden gelip, Güzelyurt istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Lefkoşa Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Citröen kavşağından Metehan – Alayköy Çevre yolunu veya Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahından Gönyeli Çemberini kullanmaları,

Güzelyurt istikametinden gelip Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin Alayköy –Metehan Çevre yolunu veya Gönyeli Çemberi ile Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergâhını kullanmaları,

Girne’den Lefkoşa istikametine doğru seyredecek sürücülerin; Boğazköy-Dikmen yolunu kullanarak Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinden Altınbaş ışıkları kavşağından Dr. Fazıl Küçük Bulvarını veya Girne-Lefkoşa Anayolu’nun kullanan sürücülerin ise Gönyeli Çemberinden Dr. Burhan Nalbanoğlu Caddesi (Devlet Hastanesi) güzergahını kullanmaları önemle rica olunur.

MAĞUSA’DA FAZIL POLAT PAŞA BULVARI TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan polis bir diğer duyurusunda yine 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, prova ve tören programı nedeniyle; 19 Temmuz 2017 tarihinde, Gazimağusa’da, saat 16.30’dan itibaren tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı trafik akışına kapatılacağını duyurdu.