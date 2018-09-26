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Lefkoşa-Girne yolunda araç yandı

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Lefkoşa-Girne yolunda kamyon araç yandı
Lefkoşa-Girne yolunda araç yandı

26.9.2018 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Girne – Değirmenlik Anayolu üzerinde, Ferdi ASLAN yönetimindeki PD 917 plakalı kamyon Girne istikametine doğru seyrettiği sırada motor bölümünde meydana gelen arıza neticesinde atılan kıvılcımlar sonucu alev alarak yanmıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu aracın kabin bölümü ile dorse kısmındaki iki lastik yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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