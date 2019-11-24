Lefkoşa Göçmenköy'de kaza, 1 Yaralı

Lefkoşa'da Göçmenköy’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Göçmenköy'de Yaman Bey Sokak üzerinde Melek Arsan(K-75) yönetimindeki PP 517 plakalı araç ile dikkatsizliği sonucu Rauf Denktaş caddesinden gelip Yaman Bey sokağa giriş yapması sonucu o esnada yolu yaya olarak geçmeye çalışan Mehmet Erken Nuh’a (E-49) çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma devam etmektedir.
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