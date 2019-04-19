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Lefkoşa ilkokullarından çocuklar LTB’yi ziyaret etti

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa ilkokullarından çocuklar Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.
Lefkoşa ilkokullarından çocuklar LTB’yi ziyaret etti

Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ve öğretmen Ahmet Aslanses’in eşlik ettiği öğrencilerin ziyaretinde Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Yezda Dede, Belediye Başkanlığı koltuğuna, diğer çocuklar da Belediye Meclisi üyeliği koltuklarına oturdu.
 
Çocuklardan oluşan LTB Meclis oturumunda çevre, temizlik, parkların bakımı ve yeni parkların yapımı, bisiklet yolları, sokak hayvanları ve sportif etkinliklerden oluşan pek çok konu görüşüldü. 

HARMANCI: “ŞEHİRLER HERKESİNDİR, HEP BERABER TEMİZ TUTMALIYIZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görevi Yezda Dede’ye devretmeden yaptığı konuşmada, şehirde yaşayan herkesin hem şehri kendisinin temiz tutması, hem de etrafındakilere, arkadaşlarına kirletmeden temiz tutmayı öğretmesi gerektiğini ifade etti. 

Harmancı, “LTB olarak sizlere kitap hediye ediyoruz. Bu kitapları evde okuduktan sonra çeşitli bölgelere koyduğumuz sokak kitap noktalarına götürüp farklı bir kitap alabilirsiniz, LTB’nin EMAA ile birlikte düzenlediği kurslara katılabilirsiniz, LTB’nin satranç kurslarına, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu’na, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Atölyesi’ne katılabilirsiniz” dedi. 

ÇOCUKLARA 5 KİLOMETRELİK BİSİKLET-YÜRÜYÜŞ YOLU MÜJDESİ

LTB Başkanı Harmancı çocuklara, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen ve Kanlıdere’nin yanından başlayacak 5 kilometrelik bisiklet-yürüyüş yolu yapılacağını açıkladı.

Toplantı sonrasında çocuklar LTB binasında yer alan şubeleri de gezerek hizmetler hakkında yetkililerden bilgi de aldı.

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