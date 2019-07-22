  • BIST 101.965
  • Altın 260,236
  • Dolar 5,6739
  • Euro 6,3649
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından düzenlenen ve Temmuz ayında jüri değerlendirmesiyle sonuçlanan Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’nda kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.
Lefkoşa Şarkı Sözü Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi

LTB Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ödül töreninde, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, değerlendirmeyi yapan jüri üyeleri ve diğer yetkililer hazır bulundu.

HARMANCI

Ödül töreni öncesi basına açıklamalarda bulunan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, kültür-sanatta LTB’nin eski gelenekleri sürdürmek adına yapılan çalışmalara bir yenisinin eklendiğini ve Lefkoşa’nın ruhunu dinleyicilere yansıtabilecek parçalar yaratılmasına olanak sağlamak için şarkı sözü yarışması düzenlendiğini kaydetti.

Harmancı 71 başvuruyla güzel bir katılım gerçekleştiğini ve rumuz kullanılarak katılım sağlanan yarışma için objektif ve tarafsız değerlendirmeler yapıldığını belirterek, jüri üyeleri Ender Vangöl, Şevket Öznur, Hüseyin Kırmızı, Cahit Kutrafalı ve Ahmet Okan’a teşekkür etti.

LTB’nin yol haritasında Mustafa Akıncı’nın başkanlık döneminde hayata geçen ve sonrasında çeşitli nedenlerle devam ettirilemeyen Lefkoşa Belediye Yayınlarını yeniden canlandırmanın da bulunduğunu söyleyen Harmancı, yarışmanın getirilerinden birinin de bu konunun Komitede tartışılması olacağının altını çizdi.

DERECEYE GİREN SÖZLER LBO TARAFINDAN BESTELENECEK

LTB’nin sadece tiyatro ve müzik değil hayatın her alanını etkilemeye devam edeceğini söyleyen Harmancı, öykü, beste v.b yarışmalarla kültür-sanat hayatına dokunmaya devam edeceklerini, Lefkoşa Belediye Orkestrasının dereceye giren eserlere beste yapacağını belirtti.

Daha sonra birincilik alan Arzu Arhun Topçu, ikincilik elde eden Nügen Duru ve üçüncü olan Mehmet Karayaprak’a (Nügen Duru - hem 2. hem 3.lük -) ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

Ödüllerin dağıtılmasından sonra toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Fotoğraf çekiminin ardındansa, yarışma jürisinde de bulunan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Şevket Öznur, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya kendi kitabı “Öykülerle Kıbrıs Türk Halk Türküleri/Havaları” kitabını takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB inşaat onayı alan parsellerde kaldırım sınırlarına fidanlar dikiyor12 Temmuz 2019 Cuma 14:27
  • Sürücülerin dikkatine!10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  • LTB’nin iş yeri denetimleri ve damacana su analizleri devam ediyor09 Temmuz 2019 Salı 12:07
  • Aracın bagajında ölü olarak bulunan cesedin kimliği otopsinin ardından belli olacak!08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:55
  • Lefkoşa'da bir aracın bagajında ceset bulundu! (Güncellendi)08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:51
  • LTB, Haspolat ve Hamitköy şubelerinde de hizmet veriyor04 Temmuz 2019 Perşembe 12:36
  • LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde Sözleşmeler İmzalandı03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:47
  • Lefkoşa’da yarın elektrik kesintisi olacak02 Temmuz 2019 Salı 17:00
  • Hamitköy’de bir iş yeri kundaklandı02 Temmuz 2019 Salı 09:29
  • Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da yangın çıktı30 Haziran 2019 Pazar 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti