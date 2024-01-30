Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Yaralılar Hastanede Tedavi Altında

Lefkoşa'da Alkollü Sürücünün Karıştığı Trafik Kazası: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Soruşturma Sürüyor
30 Ocak 2024 tarihinde, saat 01:20 sıralarında Lefkoşa'da, Mehmet Akif Caddesi üzerinde gerçekleşen trafik kazasında, Ülkü Kamran ATEŞ (22 yaşında) yönetimindeki MT 039 plakalı araç, 198 mlgr alkollü içki etkisi altında, Başbakanlık trafik ışıklarına doğru seyir halindeyken Grand Pasha Otel önlerine yaklaştığında, yolun solunda park halinde bırakılmış olan SB 661 plakalı kamyonun arka kısmına çarptı.
Kaza sonucunda araç sürücüsü Ülkü Kamran ATEŞ ve araçta bulunan Busegül GENÇAY (22 yaşında) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavilerinin ardından, müşahede altına alındılar.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.