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Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar

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Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar
Lefkoşa'da Bina Açma, Hırsızlık ve Kasti Hasar

03-05 Temmuz 2023 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidi, kasten kırılarak açlılmış ve içeriye girildikten sonra, işletme içerisinden 2 adet kahve makinesi, bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.Ş.(E-19) ve K.İ.Y.(E-16) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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