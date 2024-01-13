  • BIST 7986.47
  • Altın 1979.794
  • Dolar 30.0965
  • Euro 32.951
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Lefkoşa'da Dehşet Veren Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun

» »
Lefkoşa'da Korkunç Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun İki Kişi Tutuklandı, Üç Zanlı Aranıyor
Lefkoşa'da Dehşet Veren Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun

Lefkoşa'da Vahşi Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgunun Ardındaki Cinayet Şüphesiyle İki Tutuklama Gerçekleşti, Üç Zanlı Henüz İzini Kaybettirdi!"

10-11 Ocak 2024 tarihlerinde Lefkoşa'da yaşanan dehşet verici olayda, N.H.N. (E-30), A.S.B. (E-29), F.U. (E-27) ve henüz kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O. (E-29)'nun ikametgahına baskın düzenleyerek, mağdurun rızası dışında zorla alıkoydu. İçki şişesi ve ahşap süpürge sapı kullanarak C.S.O.'nun vücuduna ciddi şekilde zarar veren şüpheliler, aynı zamanda cep telefonunu zorla alarak banka uygulamasında bulunan 120.000 TL nakit parayı kendi hesaplarına göndermek suretiyle soygun gerçekleştirdi.

Olayın hemen ardından, C.S.O.'ya ait salon aracın içerisinde bulunan ve mıhafaza edilen araç evrakları da çalınarak kaçan zanlılar, polisin bilgisine ulaştıktan sonra N.H.N. ve A.S.B. tutuklandı. F.U. ile henüz kimliği belirlenemeyen diğer iki şahıs ise hala aranmaktadır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, olayın ardındaki gizemli detaylar ve cinayet şüphesi, kamuoyunu derinden etkilemiş durumda

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Uyuşturucu Operasyonu: H.A.O.'nun İkametinde 18 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi11 Ocak 2024 Perşembe 12:33
  • Eşini tehdit etti: Boşayamazsın beni, seni keserim10 Ocak 2024 Çarşamba 15:22
  • Lefkoşa'da Simit Evi Soygunu: 12.000 TL ve Kamera Kayıt Cihazı Çalındı09 Ocak 2024 Salı 11:32
  • Gönyeli'de Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu08 Ocak 2024 Pazartesi 10:15
  • Lefkoşa'da park halindeki araçtan hırsızlık yapanlar tespit edildi!07 Ocak 2024 Pazar 10:49
  • Oturma İzni Almaya Çalışan 6 Şüpheli, Sahte Sağlık Raporu İle Yakalandı05 Ocak 2024 Cuma 13:37
  • Alkollü İçki Satışı Yapan İşletmede Gümrüksüz Elektronik Sigara Tasarrufu Tespit Edildi05 Ocak 2024 Cuma 13:17
  • Ani ve Doğal Nedenlerle Yaşamını Yitiren Hüseyin Ayaz'ın Ölüm Sebebi Tespit Edildi05 Ocak 2024 Cuma 13:07
  • 63 Yaşındaki Hüseyin Ayaz, Lefkoşa'da Ani Rahatsızlık Geçirerek Yaşamını Yitirdi04 Ocak 2024 Perşembe 11:59
  • Lefkoşa'da Kasti Hasar: Filli Boya İşyerinin Vitrin Camları Taşlarla Kırıldı02 Ocak 2024 Salı 12:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti