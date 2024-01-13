Lefkoşa'da Dehşet Veren Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun

Lefkoşa'da Korkunç Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgun İki Kişi Tutuklandı, Üç Zanlı Aranıyor

Lefkoşa'da Vahşi Soygun: Zorla Alıkoyma, Ciddi Darp ve 120.000 TL'lik Vurgunun Ardındaki Cinayet Şüphesiyle İki Tutuklama Gerçekleşti, Üç Zanlı Henüz İzini Kaybettirdi!"

10-11 Ocak 2024 tarihlerinde Lefkoşa'da yaşanan dehşet verici olayda, N.H.N. (E-30), A.S.B. (E-29), F.U. (E-27) ve henüz kimliği tespit edilemeyen iki erkek şahıs, C.S.O. (E-29)'nun ikametgahına baskın düzenleyerek, mağdurun rızası dışında zorla alıkoydu. İçki şişesi ve ahşap süpürge sapı kullanarak C.S.O.'nun vücuduna ciddi şekilde zarar veren şüpheliler, aynı zamanda cep telefonunu zorla alarak banka uygulamasında bulunan 120.000 TL nakit parayı kendi hesaplarına göndermek suretiyle soygun gerçekleştirdi.

Olayın hemen ardından, C.S.O.'ya ait salon aracın içerisinde bulunan ve mıhafaza edilen araç evrakları da çalınarak kaçan zanlılar, polisin bilgisine ulaştıktan sonra N.H.N. ve A.S.B. tutuklandı. F.U. ile henüz kimliği belirlenemeyen diğer iki şahıs ise hala aranmaktadır. Soruşturma süreci devam etmekte olup, olayın ardındaki gizemli detaylar ve cinayet şüphesi, kamuoyunu derinden etkilemiş durumda