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Lefkoşa'da Eğlence Mekanları Denetiminde Kapatma Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi

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Lefkoşa'da Eğlence Mekanları Denetiminde Kapatma Saati ve Müzik İzni İhlali: İşletmeci Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Lefkoşa'da Eğlence Mekanları Denetiminde Kapatma Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi

Lefkoşa'da Eğlence Mekanları Denetiminde Kapatma Saati ve Müzik İzni İhlali Tespit Edildi: İşletmeci Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı, Soruşturma Devam Ediyor"

24-25 Ocak 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından bir işletmenin kapatma saatine ve mevcut müzik yayın izni kurallarına uymadığı belirlendi. Denetim sonuçlarına göre, söz konusu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam etmektedir

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