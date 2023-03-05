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Lefkoşa'da elektrik kesintisi yaşanacak

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KIB-TEK, Göçmenköy bölgesinde bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Lefkoşa'da elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle 10.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında; Göçmenköy Kahvesi ve civarına elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklama şöyle:

“Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz”

 

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